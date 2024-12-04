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Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:35 04.12.2024 (обновлено: 15:51 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987348143.html
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике
Российская экономика не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:35
2024-12-04T15:51
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин."После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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владимир путин, россия, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

Путин: российская экономика преобразилась и демонстрирует структурные изменения

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Набиуллина оценила перспективы по снижению инфляции
Вчера, 11:52
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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