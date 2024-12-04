https://ria.ru/20241204/putin-1987348143.html

Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономике

Российская экономика не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:35

2024-12-04T15:35

2024-12-04T15:51

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения, заявил президент РФ Владимир Путин."После сложного периода российская экономика не просто полностью восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно, а может быть вообще является самым главным, самым главным результатом нашей работы в сфере экономики за последние два-три года", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987275834.html

россия

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Путин о развитии российской экономики Путин о развитии российской экономики 2024-12-04T15:35 true PT0M51S

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владимир путин, россия, экономика