https://ria.ru/20241204/putin-1987348017.html

Путин оценил рост автопрома и машиностроения в России

Путин оценил рост автопрома и машиностроения в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин оценил рост автопрома и машиностроения в России

Обрабатывающая промышленность России демонстрирует положительную динамику по итогам января-октября, в том числе опережающими темпами растут автопром и... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:34

2024-12-04T15:34

2024-12-04T15:49

экономика

россия

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Обрабатывающая промышленность России демонстрирует положительную динамику по итогам января-октября, в том числе опережающими темпами растут автопром и машиностроение, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!""В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%, это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства в секторах с добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, точнее 8,1%. В том числе опережающие темпы демонстрируют автопром и машиностроение", - сказал он.Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам 10 месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%).Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф)