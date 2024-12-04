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В 2022 году часть стран показали себя ненадежными партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:34 04.12.2024 (обновлено: 16:41 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987347879.html
В 2022 году часть стран показали себя ненадежными партнерами, заявил Путин
В 2022 году часть стран показали себя ненадежными партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
В 2022 году часть стран показали себя ненадежными партнерами, заявил Путин
Ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры в 2022 году, разрушив торговые отношения, производственные и логистические цепочки с Россией, наработанные за... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:34
2024-12-04T16:41
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры в 2022 году, разрушив торговые отношения, производственные и логистические цепочки с Россией, наработанные за десятилетия кооперационные связи, сообщил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, стран или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями", - сказал Путин во время форума "Россия зовет!"
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Владимир Путин
В 2022 году часть стран показали себя ненадежными партнерами, заявил Путин

Путин назвал некоторые страны ненадёжными партнёрами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры в 2022 году, разрушив торговые отношения, производственные и логистические цепочки с Россией, наработанные за десятилетия кооперационные связи, сообщил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, стран или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями", - сказал Путин во время форума "Россия зовет!"
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
АдГ выступает за возобновление торговли с Россией, пишет Spiegel
29 ноября, 11:26
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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