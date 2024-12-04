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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами - РИА Новости, 04.12.2024
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08:09 04.12.2024 (обновлено: 08:20 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987232899.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами - РИА Новости, 04.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретится ли российский лидер Владимир Путин с представителями крупнейшего в России бизнеса... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:09
2024-12-04T08:20
дмитрий песков
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретится ли российский лидер Владимир Путин с представителями крупнейшего в России бизнеса до конца года, отметил, что такие встречи традиционно проходят. "Сообщим. Традиционно такие встречи проходят", - сказал он РИА Новости.
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дмитрий песков, владимир путин, экономика, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика, Россия
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами

Песков пообещал сообщить дату встречи Путина с представителями крупного бизнеса

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Путин во время встречи с представителями российского бизнеса
Президент России Путин во время встречи с представителями российского бизнеса - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Путин во время встречи с представителями российского бизнеса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретится ли российский лидер Владимир Путин с представителями крупнейшего в России бизнеса до конца года, отметил, что такие встречи традиционно проходят.
"Сообщим. Традиционно такие встречи проходят", - сказал он РИА Новости.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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