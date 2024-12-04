https://ria.ru/20241204/putin-1987232899.html

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами - РИА Новости, 04.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретится ли российский лидер Владимир Путин с представителями крупнейшего в России бизнеса... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:09

2024-12-04T08:09

2024-12-04T08:20

дмитрий песков

владимир путин

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156285/59/1562855939_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_615fbdbb8cdea1ffdc21cdfa1ba77a7b.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретится ли российский лидер Владимир Путин с представителями крупнейшего в России бизнеса до конца года, отметил, что такие встречи традиционно проходят. "Сообщим. Традиционно такие встречи проходят", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий песков, владимир путин, экономика, россия