https://ria.ru/20241204/putin-1987232899.html
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами - РИА Новости, 04.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретится ли российский лидер Владимир Путин с представителями крупнейшего в России бизнеса... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:09
2024-12-04T08:09
2024-12-04T08:20
дмитрий песков
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, встретится ли российский лидер Владимир Путин с представителями крупнейшего в России бизнеса до конца года, отметил, что такие встречи традиционно проходят. "Сообщим. Традиционно такие встречи проходят", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, экономика, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика, Россия
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими бизнесменами
Песков пообещал сообщить дату встречи Путина с представителями крупного бизнеса