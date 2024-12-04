https://ria.ru/20241204/putin-1987207725.html
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в Москве
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в Москве - РИА Новости, 04.12.2024
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в Москве
Президент России Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в столице. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:06
2024-12-04T00:06
2024-12-04T00:06
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
андрей костин (банкир)
центр международной торговли
россия зовет!
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914443988_45:0:2767:1531_1920x0_80_0_0_5b76c0bad9dd26bed09b2f55958f73ba.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в столице. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Начало пленарной сессии запланировано на 13.00 по Москве, помимо выступления главы государства предусмотрена сессия вопросов и ответов. Модератором дискуссии выступит председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Работать с Россией выгодно: о чем говорил Путин на форуме год назадНа пленарной сессии форума "Россия зовет!" в 2023 году Путин говорил о том, что на смену глобальной системе экономических отношений сегодня приходит многополярная модель. Он указал на то, что Россия выступает за настоящую честную конкуренцию всех участников экономической деятельности, в то время как западные элиты пытаются затормозить изменение ландшафта мировой экономики, прибегая для этого к санкциям и провоцируя конфликты в целых макрорегионах. Президент РФ отметил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьёзных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран, и успешно пройти этот этап сможет только сильная, стабильная и суверенная страна. Россия же, подчеркнул Путин, доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы. Экономика страны эффективно справляется с попытками извне сдержать ее развитие, добавил глава государства. Залогом этого является фундаментальный запас прочности, который формировался последние 20 лет, и особенно с 2014 года, после введения первых масштабных санкций против России, пояснил он. Путин также заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы ее рынок был открытым и конкурентным она "никого не выгоняет и ни от кого не закрывается" и приветствует желание иностранных компаний продолжать работу в стране несмотря на давление своих правительств. Он подчеркнул, что шумиха и "громкие лозунги" не в состоянии отменить непреложный факт – работать с Россией и в России было и будет выгодно.
https://ria.ru/20241203/vtb-1987030205.html
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https://ria.ru/20241203/stroitelstvo-1987110266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центр международной торговли, россия зовет!
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Центр международной торговли, Россия зовет!
Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в Москве
Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в столице.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 4-5 декабря в Центре международной торговли
в Москве
. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Начало пленарной сессии запланировано на 13.00 по Москве, помимо выступления главы государства предусмотрена сессия вопросов и ответов. Модератором дискуссии выступит председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Работать с Россией выгодно: о чем говорил Путин на форуме год назад
На пленарной сессии форума "Россия зовет!" в 2023 году Путин говорил о том, что на смену глобальной системе экономических отношений сегодня приходит многополярная модель. Он указал на то, что Россия выступает за настоящую честную конкуренцию всех участников экономической деятельности, в то время как западные элиты пытаются затормозить изменение ландшафта мировой экономики, прибегая для этого к санкциям и провоцируя конфликты в целых макрорегионах.
Президент РФ отметил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьёзных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран, и успешно пройти этот этап сможет только сильная, стабильная и суверенная страна. Россия же, подчеркнул Путин, доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы. Экономика страны эффективно справляется с попытками извне сдержать ее развитие, добавил глава государства. Залогом этого является фундаментальный запас прочности, который формировался последние 20 лет, и особенно с 2014 года, после введения первых масштабных санкций против России, пояснил он.
Путин также заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы ее рынок был открытым и конкурентным она "никого не выгоняет и ни от кого не закрывается" и приветствует желание иностранных компаний продолжать работу в стране несмотря на давление своих правительств. Он подчеркнул, что шумиха и "громкие лозунги" не в состоянии отменить непреложный факт – работать с Россией и в России было и будет выгодно.