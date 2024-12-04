https://ria.ru/20241204/putin-1987207725.html

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в Москве

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в Москве - РИА Новости, 04.12.2024

Путин примет участие в форуме "Россия зовет!" в Москве

Президент России Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в столице. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:06

2024-12-04T00:06

2024-12-04T00:06

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

андрей костин (банкир)

центр международной торговли

россия зовет!

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в столице. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Начало пленарной сессии запланировано на 13.00 по Москве, помимо выступления главы государства предусмотрена сессия вопросов и ответов. Модератором дискуссии выступит председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Работать с Россией выгодно: о чем говорил Путин на форуме год назадНа пленарной сессии форума "Россия зовет!" в 2023 году Путин говорил о том, что на смену глобальной системе экономических отношений сегодня приходит многополярная модель. Он указал на то, что Россия выступает за настоящую честную конкуренцию всех участников экономической деятельности, в то время как западные элиты пытаются затормозить изменение ландшафта мировой экономики, прибегая для этого к санкциям и провоцируя конфликты в целых макрорегионах. Президент РФ отметил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьёзных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран, и успешно пройти этот этап сможет только сильная, стабильная и суверенная страна. Россия же, подчеркнул Путин, доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы. Экономика страны эффективно справляется с попытками извне сдержать ее развитие, добавил глава государства. Залогом этого является фундаментальный запас прочности, который формировался последние 20 лет, и особенно с 2014 года, после введения первых масштабных санкций против России, пояснил он. Путин также заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы ее рынок был открытым и конкурентным она "никого не выгоняет и ни от кого не закрывается" и приветствует желание иностранных компаний продолжать работу в стране несмотря на давление своих правительств. Он подчеркнул, что шумиха и "громкие лозунги" не в состоянии отменить непреложный факт – работать с Россией и в России было и будет выгодно.

https://ria.ru/20241203/vtb-1987030205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центр международной торговли, россия зовет!