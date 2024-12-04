https://ria.ru/20241204/putin--1987349646.html

Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции

Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции

Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:39

2024-12-04T15:39

2024-12-04T15:52

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию, пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, про которые я уже упоминал, у нас это 8,8% в годовом выражении", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"."Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России", - добавил президент РФ."Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а прямое руководство к действию, собственно, коллеги из ЦБ и правительства это прекрасно понимают, и координация имеет место быть", - заключил Путин.

https://ria.ru/20241204/putin-1987353664.html

россия

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин