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Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:39 04.12.2024 (обновлено: 15:52 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin--1987349646.html
Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции
Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции
Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:39
2024-12-04T15:52
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин."В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию, пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, про которые я уже упоминал, у нас это 8,8% в годовом выражении", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"."Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России", - добавил президент РФ."Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а прямое руководство к действию, собственно, коллеги из ЦБ и правительства это прекрасно понимают, и координация имеет место быть", - заключил Путин.
https://ria.ru/20241204/putin-1987353664.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции

Путин заявил, что для сдерживания инфляции необходимы действия ЦБ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Необходимы скоординированные действия ЦБ и правительства для сдерживания инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию, пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне, в том числе по сравнению с теми странами, про которые я уже упоминал, у нас это 8,8% в годовом выражении", - заявил он во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России", - добавил президент РФ.
"Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а прямое руководство к действию, собственно, коллеги из ЦБ и правительства это прекрасно понимают, и координация имеет место быть", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин поручил правительству расставить приоритеты по поддержке отраслей
Вчера, 15:49
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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