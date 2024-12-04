Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Тбилиси
МВД Грузии сообщило о задержании 22 человек в ходе акции протеста в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Полицейские задержали на очередной акции протеста у здания парламента в Тбилиси два десятка человек, сообщило МВД Грузии.
"В связи с административными правонарушениями были задержаны 22 человека", —заявила пресс-служба.
По данным Минздрава Грузии, в больницы доставили 15 человек: 11 протестующих, трех сотрудников СМИ и одного полицейского. В районе проведения митинга находилось более 20 бригад скорой помощи, десяткам человек оказали медицинскую помощь на месте.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе и с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
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