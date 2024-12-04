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Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
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12:25 04.12.2024 (обновлено: 16:30 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/protest-1987288217.html
Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Тбилиси
Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Тбилиси
Полицейские задержали на очередной акции протеста у здания парламента в Тбилиси два десятка человек, сообщило МВД Грузии. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:25
2024-12-04T16:30
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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Полицейские задержали на очередной акции протеста у здания парламента в Тбилиси два десятка человек, сообщило МВД Грузии."В связи с административными правонарушениями были задержаны 22 человека", —заявила пресс-служба.По данным Минздрава Грузии, в больницы доставили 15 человек: 11 протестующих, трех сотрудников СМИ и одного полицейского. В районе проведения митинга находилось более 20 бригад скорой помощи, десяткам человек оказали медицинскую помощь на месте. Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе и с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987232113.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Полиция задержала 22 человека на акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о задержании 22 человек в ходе акции протеста в Тбилиси

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Полицейские задержали на очередной акции протеста у здания парламента в Тбилиси два десятка человек, сообщило МВД Грузии.
"В связи с административными правонарушениями были задержаны 22 человека", —заявила пресс-служба.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Депутат Пискарев рассказал, кто подключился к протестам в Грузии
Вчера, 07:55
По данным Минздрава Грузии, в больницы доставили 15 человек: 11 протестующих, трех сотрудников СМИ и одного полицейского. В районе проведения митинга находилось более 20 бригад скорой помощи, десяткам человек оказали медицинскую помощь на месте.
Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе и с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.
Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы
3 декабря, 18:50
 
В миреГрузияТбилисиИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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