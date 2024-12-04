https://ria.ru/20241204/programma-1987303082.html

Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области

Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области - РИА Новости, 04.12.2024

Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области

В Калужской области запустят программу, аналогичную "Времени героев", в ее рамках вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:09

2024-12-04T13:09

2024-12-04T13:09

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

владимир путин

сво

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КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. В Калужской области запустят программу, аналогичную "Времени героев", в ее рамках вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор в своем Telegram-канале в среду отметил, что совместно с командой образовательной программы "Время героев" в качестве наставника курирует стажировку боевого офицера, участника СВО Александра Шляпникова. "Время героев" - очень важный проект, который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он позволяет использовать в гражданской жизни колоссальный опыт участников СВО. Принял решение запустить в регионе аналогичную программу, в рамках которой вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу", - написал Владислав Шапша. Он отметил, что если у вернувшегося домой участника СВО есть желание начать работу на муниципальной и государственной службе, то в рамках программы ему будет оказана поддержка в прохождении дополнительного обучения. Если нужна помощь в создании своего бизнеса - соответствующие органы будут всесторонне помогать, подчеркнул губернатор. "Поставил задачу в рамках этой программы использовать обратную связь от участников СВО и оказывать им поддержку в развитии тех компетенций, которые ими будут востребованы", - сообщил глава Калужской области. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html

https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html

калужская область

россия

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калужская область, россия, владислав шапша, владимир путин, сво