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Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области - РИА Новости, 04.12.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:09 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/programma-1987303082.html
Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области
Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области - РИА Новости, 04.12.2024
Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области
В Калужской области запустят программу, аналогичную "Времени героев", в ее рамках вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:09
2024-12-04T13:09
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
владимир путин
сво
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КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. В Калужской области запустят программу, аналогичную "Времени героев", в ее рамках вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу, сообщил губернатор Владислав Шапша. Губернатор в своем Telegram-канале в среду отметил, что совместно с командой образовательной программы "Время героев" в качестве наставника курирует стажировку боевого офицера, участника СВО Александра Шляпникова. "Время героев" - очень важный проект, который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он позволяет использовать в гражданской жизни колоссальный опыт участников СВО. Принял решение запустить в регионе аналогичную программу, в рамках которой вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу", - написал Владислав Шапша. Он отметил, что если у вернувшегося домой участника СВО есть желание начать работу на муниципальной и государственной службе, то в рамках программы ему будет оказана поддержка в прохождении дополнительного обучения. Если нужна помощь в создании своего бизнеса - соответствующие органы будут всесторонне помогать, подчеркнул губернатор. "Поставил задачу в рамках этой программы использовать обратную связь от участников СВО и оказывать им поддержку в развитии тех компетенций, которые ими будут востребованы", - сообщил глава Калужской области. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241203/promproizvodstvo-1987124189.html
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калужская область, россия, владислав шапша, владимир путин, сво
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Владимир Путин, СВО
Аналогичную "Времени героев" программу запустят в Калужской области

Шапша: в Калужской области запустят программу, аналогичную "Времени героев"

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. В Калужской области запустят программу, аналогичную "Времени героев", в ее рамках вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Губернатор в своем Telegram-канале в среду отметил, что совместно с командой образовательной программы "Время героев" в качестве наставника курирует стажировку боевого офицера, участника СВО Александра Шляпникова.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Рост промпроизводства в Калужской области за 10 месяцев составил почти 12%
3 декабря, 16:35
"Время героев" - очень важный проект, который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он позволяет использовать в гражданской жизни колоссальный опыт участников СВО. Принял решение запустить в регионе аналогичную программу, в рамках которой вернувшимся домой участникам СВО будут помогать активно войти в работу", - написал Владислав Шапша.
Он отметил, что если у вернувшегося домой участника СВО есть желание начать работу на муниципальной и государственной службе, то в рамках программы ему будет оказана поддержка в прохождении дополнительного обучения. Если нужна помощь в создании своего бизнеса - соответствующие органы будут всесторонне помогать, подчеркнул губернатор.
"Поставил задачу в рамках этой программы использовать обратную связь от участников СВО и оказывать им поддержку в развитии тех компетенций, которые ими будут востребованы", - сообщил глава Калужской области.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Рост промпроизводства в Калужской области за 10 месяцев составил почти 12%
3 декабря, 16:35
 
Калужская областьКалужская областьРоссияВладислав ШапшаВладимир ПутинСВО
 
 
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