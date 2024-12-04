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Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 04.12.2024 (обновлено: 17:32 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/predlozheniya-1987372193.html
Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине
Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине
Россия будет готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, но не поступится базовыми... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:50
2024-12-04T17:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
дональд трамп
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия будет готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, но не поступится базовыми национальными интересами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN."Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", — сказал он.По словам замминистра, до сих пор в Москве не получали ничего напрямую ни от самого Трампа, ни от его команды, а только слышали то, что говорили публично отдельные люди из окружения избранного президента.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987275205.html
https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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россия, украина, в мире, дональд трамп, сергей рябков, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, Сергей Рябков, США
Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине

Рябков: Россия может рассмотреть предложения Трампа по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия будет готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, но не поступится базовыми национальными интересами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN.
"Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Reuters узнало детали плана Трампа по Украине
Вчера, 11:47
По словам замминистра, до сих пор в Москве не получали ничего напрямую ни от самого Трампа, ни от его команды, а только слышали то, что говорили публично отдельные люди из окружения избранного президента.
Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.
По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
План спецпосланника Трампа по Украине понравится Путину, считают в США
29 ноября, 15:54
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДональд ТрампСергей РябковСША
 
 
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