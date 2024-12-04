https://ria.ru/20241204/predlozheniya-1987372193.html

Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине

Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Рябков заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине

Россия будет готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, но не поступится базовыми... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:50

2024-12-04T16:50

2024-12-04T17:32

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия будет готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, но не поступится базовыми национальными интересами, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN."Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но, будьте уверены, не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции", — сказал он.По словам замминистра, до сих пор в Москве не получали ничего напрямую ни от самого Трампа, ни от его команды, а только слышали то, что говорили публично отдельные люди из окружения избранного президента.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241204/tramp-1987275205.html

https://ria.ru/20241129/kellog-1986476585.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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россия, украина, в мире, дональд трамп, сергей рябков, сша