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В России появится День артиста - РИА Новости, 04.12.2024
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Культура
 
15:31 04.12.2024
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В России появится День артиста
В России появится День артиста - РИА Новости, 04.12.2024
В России появится День артиста
В России учредят День артиста, он будет отмечаться в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского 17 января, сообщил председатель... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:31
2024-12-04T15:31
культура
россия
ссср
константин станиславский
владимир машков
новости культуры
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России учредят День артиста, он будет отмечаться в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского 17 января, сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. "Мы предлагаем учредить в России День артиста. Оргкомитет (150-летия Союза театральных деятелей РФ - ред.) поддержал нашу идею. В качестве даты мы предлагаем 17 января. Это день рождения первого народного артиста Советского Союза Константина Сергеевича Станиславского", - сказал Машков на расширенном заседании секретариата СТД. Он подчеркнул, что об учреждении Дня артиста будет объявлено 17 января 2026 года. По его словам, этой инициативой члены союза хотят восстановить справедливость. "Мы планируем в этот день в каждом регионе, во всей нашей дружной стране, когда мы будем чествовать (артистов - ред.), часть того, что зарабатывает театр, будем передавать на поддержку артистов", - отметил глава СТД.
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россия, ссср, константин станиславский, владимир машков, новости культуры
Культура, Россия, СССР, Константин Станиславский, Владимир Машков, Новости культуры
В России появится День артиста

Машков сообщил об учреждении в России Дня артиста, его будут отмечать 17 января

© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПамятник Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в Камергерском переулке в Москве
Памятник Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в Камергерском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Владимир Астапкович
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Памятник Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в Камергерском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России учредят День артиста, он будет отмечаться в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского 17 января, сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
"Мы предлагаем учредить в России День артиста. Оргкомитет (150-летия Союза театральных деятелей РФ - ред.) поддержал нашу идею. В качестве даты мы предлагаем 17 января. Это день рождения первого народного артиста Советского Союза Константина Сергеевича Станиславского", - сказал Машков на расширенном заседании секретариата СТД.
Он подчеркнул, что об учреждении Дня артиста будет объявлено 17 января 2026 года.
По его словам, этой инициативой члены союза хотят восстановить справедливость. "Мы планируем в этот день в каждом регионе, во всей нашей дружной стране, когда мы будем чествовать (артистов - ред.), часть того, что зарабатывает театр, будем передавать на поддержку артистов", - отметил глава СТД.
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КультураРоссияСССРКонстантин СтаниславскийВладимир МашковНовости культуры
 
 
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