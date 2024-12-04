https://ria.ru/20241204/prazdnik-1987347101.html

В России появится День артиста

В России появится День артиста - РИА Новости, 04.12.2024

В России появится День артиста

В России учредят День артиста, он будет отмечаться в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского 17 января, сообщил председатель... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:31

2024-12-04T15:31

2024-12-04T15:31

культура

россия

ссср

константин станиславский

владимир машков

новости культуры

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России учредят День артиста, он будет отмечаться в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского 17 января, сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. "Мы предлагаем учредить в России День артиста. Оргкомитет (150-летия Союза театральных деятелей РФ - ред.) поддержал нашу идею. В качестве даты мы предлагаем 17 января. Это день рождения первого народного артиста Советского Союза Константина Сергеевича Станиславского", - сказал Машков на расширенном заседании секретариата СТД. Он подчеркнул, что об учреждении Дня артиста будет объявлено 17 января 2026 года. По его словам, этой инициативой члены союза хотят восстановить справедливость. "Мы планируем в этот день в каждом регионе, во всей нашей дружной стране, когда мы будем чествовать (артистов - ред.), часть того, что зарабатывает театр, будем передавать на поддержку артистов", - отметил глава СТД.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, константин станиславский, владимир машков, новости культуры