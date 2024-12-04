https://ria.ru/20241204/prazdnik--1987093951.html

4 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 4 декабря в России и в мире по календарю

4 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

4 декабря 2024 года в России отмечают день информатики и Введение во храм Пресвятой Богородицы, в эту дату празднуют Международный день банков, а еще во многих... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:16

2024-12-04T10:16

2024-12-04T10:16

праздник

религиозные праздники

общество

календарь

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. 4 декабря 2024 года в России отмечают день информатики и Введение во храм Пресвятой Богородицы, в эту дату празднуют Международный день банков, а еще во многих странах мира проходит особое событие – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, важные исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень информатики – праздник, посвященный развитию передовых и динамичных отраслей науки и техники, в нашей стране проходит 4 декабря. Православные верующие в эту дату отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы.Профессиональный праздникСегодня принимать поздравления могут те, кто имеет отношение к IT-технологиям. День информатики хоть и не является официальным праздником, он учрежден в честь знаменательного события – появления изобретения инженеров И.С. Брука и Б.И. Рамеева – цифровой электронной вычислительной машины в 1948 году.Церковный праздник сегодня4 декабря 2024 года отмечается православное торжество – Введение во храм Пресвятой Богородицы – великий христианский двунадесятый непереходящий праздник. Он проходит в память о том, как в возрасте трех лет родители торжественно привели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Желательно в этот день посетить храм, помолиться за родных и особенно за детей.Народный праздникВ народном календаре этот день называют "Ввезение" или "Ворота зимы".Продолжается Рождественский пост, на стол можно подать рыбные блюда и постную выпечку, по приметам, это принесет домочадцам спокойствие и достаток. А вот делать уборку и стирать в праздник не рекомендуется. По приметам, нельзя в этот день давать в долг и самому брать взаймы, а также осуждать людей и ругаться, обижать домашних животных.Какой сегодня праздник в мире4 декабря жители всего мира заказывают подарки и пишут письма Деду Морозу, необычный праздник – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. В этот день каждый, кто верит в новогодние чудеса, – дети и взрослые могут написать письмо зимнему волшебнику и заказать подарки. Именно сегодня стартует приём посланий Деду Морозу.Международный день банков был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году, чтобы подчеркнуть факт признания их важнейшей роли в финансовой стабильности и в решении глобальных задач, а также улучшении жизни людей.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 4 декабря в разные годы:1707 – в Москве был открыт военный госпиталь, ставший первым в России государственным лечебным учреждением (ныне – Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).1711 – по приказу Петра I в честь именин Александра Даниловича Меншикова дан фейерверк – первый в Петербурге.1791 – в Лондоне вышел первый номер еженедельной воскресной газеты "The Observer" ("Наблюдатель").1877 – в Павловске под Петербургом была открыта магнитно-метеорологическая обсерватория.1932 – в СССР принимают декрет, запрещающий выдачу продовольственных карточек тунеядцам и паразитам.1945 – в Бермудском треугольнике исчезли пять самолетов-торпедоносцев.1946 – рабочими Московского завода малолитражных автомобилей был собран первый легковой автомобиль "Москвич-400".1948 – в СССР запатентована цифровая электронная вычислительная машина.1981 – создано Разведывательное сообщество США.1998 – стартовал космический челнок “Endeavour” (полёт STS-88) со вторым модулем Международной космической станции Unity (Единство) на борту.2010 – при выполнении вынужденной посадки в аэропорту Домодедово потерпел катастрофу самолет Ту-154М.Именины4 декабря день ангела празднуют: Ада, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Гликерия, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Кондрат, Константин, Лаврентий, Нестор, Пётр Ярополк.

https://ria.ru/20241204/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20241204/khram-1984678611.html

https://ria.ru/20241204/post-1909431934.html

https://ria.ru/20241202/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241108/nedelya-1982566828.html

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праздник, религиозные праздники, общество, календарь