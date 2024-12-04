https://ria.ru/20241204/postpred-1987214574.html
Постпред Сирии при ООН рассказал, кто поддерживал террористов
Постпред Сирии при ООН рассказал, кто поддерживал террористов - РИА Новости, 04.12.2024
Постпред Сирии при ООН рассказал, кто поддерживал террористов
Международные и региональные игроки поддерживали террористические группировки в Сирии, устроившие массированную атаку, заявил постоянный представитель САР при... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:43
2024-12-04T01:43
2024-12-04T01:44
в мире
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
оон
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Международные и региональные игроки поддерживали террористические группировки в Сирии, устроившие массированную атаку, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак. "Масштабы и размах террористической атаки, совершенной этими террористическими организациями, недвусмысленно свидетельствуют о масштабах поддержки со стороны региональных и международных сторон, которые используют терроризм как инструмент своей внешней политики для нападения на Сирийское государство, чтобы подорвать его безопасность и стабильность, а также причинить страдания ее народу", – сказал сирийский дипломат. Он отметил, что Сирия примет "все необходимые меры" для защиты своих граждан, противостояния угрозе терроризма, освобождения своих земель от террористического присутствия. Кусей ад-Дахак также призвал Совбез ООН осудить атаку террористов. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987211709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Хама (мухафаза), ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Постпред Сирии при ООН рассказал, кто поддерживал террористов
Постпред Сирии при ООН: международные игроки поддерживали террористов в Сирии
ООН, 4 дек – РИА Новости. Международные и региональные игроки поддерживали террористические группировки в Сирии, устроившие массированную атаку, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак.
"Масштабы и размах террористической атаки, совершенной этими террористическими организациями, недвусмысленно свидетельствуют о масштабах поддержки со стороны региональных и международных сторон, которые используют терроризм как инструмент своей внешней политики для нападения на Сирийское государство, чтобы подорвать его безопасность и стабильность, а также причинить страдания ее народу", – сказал сирийский дипломат.
Он отметил, что Сирия
примет "все необходимые меры" для защиты своих граждан, противостояния угрозе терроризма, освобождения своих земель от террористического присутствия. Кусей ад-Дахак также призвал Совбез ООН
осудить атаку террористов.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба
в направлении городов Алеппо
и Хама
. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ
.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.