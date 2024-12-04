https://ria.ru/20241204/postpred-1987214574.html

Постпред Сирии при ООН рассказал, кто поддерживал террористов

Постпред Сирии при ООН рассказал, кто поддерживал террористов - РИА Новости, 04.12.2024

Постпред Сирии при ООН рассказал, кто поддерживал террористов

Международные и региональные игроки поддерживали террористические группировки в Сирии, устроившие массированную атаку, заявил постоянный представитель САР при... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:43

2024-12-04T01:43

2024-12-04T01:44

в мире

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

оон

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986885070_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be2583f370fc27f3ea46c8f2b3b2dd0c.jpg

ООН, 4 дек – РИА Новости. Международные и региональные игроки поддерживали террористические группировки в Сирии, устроившие массированную атаку, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак. "Масштабы и размах террористической атаки, совершенной этими террористическими организациями, недвусмысленно свидетельствуют о масштабах поддержки со стороны региональных и международных сторон, которые используют терроризм как инструмент своей внешней политики для нападения на Сирийское государство, чтобы подорвать его безопасность и стабильность, а также причинить страдания ее народу", – сказал сирийский дипломат. Он отметил, что Сирия примет "все необходимые меры" для защиты своих граждан, противостояния угрозе терроризма, освобождения своих земель от террористического присутствия. Кусей ад-Дахак также призвал Совбез ООН осудить атаку террористов. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241202/sovbez-1986964531.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987211709.html

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, алеппо, хама (мухафаза), оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024