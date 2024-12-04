https://ria.ru/20241204/popkov-1987295560.html

Выставка Виктора Попкова открылась в Третьяковской галерее

Выставка Виктора Попкова открылась в Третьяковской галерее - РИА Новости, 04.12.2024

Выставка Виктора Попкова открылась в Третьяковской галерее

Выставка одного из ведущих мастеров искусства России XX века Виктора Попкова открылась 4 декабря в новом пространстве Третьяковской галереи на Кадашевской... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:20

2024-12-04T13:20

2024-12-04T13:20

россия

третьяковская галерея

культура

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Выставка одного из ведущих мастеров искусства России XX века Виктора Попкова открылась 4 декабря в новом пространстве Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщает пресс-служба холдинга Эн+, который выступил генеральным партнером мероприятия.Виктор Попков —художник, который черпал вдохновение из русской природы, где особое место занимает Сибирь, из фольклора и повседневной жизни. Его работы отличаются выразительной цветовой палитрой и мастерским владением формой. Всего на выставке будет представлено 200 работ живописи и графики из 12 государственных музеев и семи частных собраний, говорится в сообщении.Одна из известных работ Попкова — "Строители Братской ГЭС", которая стала не просто изображением конкретного события, а символом целой эпохи — времени больших общественных перемен, стремления к освоению новых пространств, к развитию и преодолению стихии.В 2024 году отмечается 70-летие со дня начала строительства Братской ГЭС. Сегодня эта станция является частью энергетического холдинга Эн+, основанного Олегом Дерипаской."Поддержка выставки Виктора Попкова — это наш первый проект с Третьяковской галереей, и выбор выставки для нас не был случайным. Братская ГЭС – одна из жемчужин среди наших энергетических активов, ставшая источником вдохновения для великих российских художников, писателей, поэтов и композиторов. Виктор Попков — художник, сумевший тонко и многогранно показать человека труда, завораживающего своей красотой, характером, мужеством и решительностью. Мы рады, что у нас есть возможность представить его творчество широкой аудитории, в том числе и молодежи, тем самым способствуя не только возрождению уважения и восхищения человеком труда, но и развитию интереса к российской энергетике и Сибири, где бьется ее сердце", — отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина, слова которой приводит пресс-служба.По словам заместителя генерального директора по научной работе Третьяковской галереи Татьяны Карповой, выставка Виктора Попкова является масштабным событием как для музея, так и для всей культурной жизни России. Работы художника уже показывались за рубежом: в Венеции, в Университете Ка-Фоскари, и в Лондоне, в галерее Курто. В 2001 году выставка работ Попкова уже проводилась в Третьяковской галерее на Крымском валу."Но такой масштабной выставки Попкова еще не было, не только в Третьяковской галерее, но и где бы то ни было. Хотя Попков — это один из крупнейших художников второй половины XX века. Он определил во многом лицо нашего искусства 60-70-х годов и очень повлиял на следующее поколение, которое заявит о себе ярко в конце 70-х, 80-х годах", - сказала Карпова.Она отметила, что создание выставки потребовало больших усилий и сотрудничества с музеями по всей стране, включая музеи Архангельска, Кемерово и Ульяновска, а также работы с частными коллекционерами.Выставка продлится до 11 мая 2025 года.

https://ria.ru/20241119/peredvizhniki-1984625640.html

https://ria.ru/20241030/peredvizhniki-1980928841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, третьяковская галерея, культура