https://ria.ru/20241204/polsha-1987214207.html

Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора

Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора - РИА Новости, 04.12.2024

Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора

Комиссия по регламенту сейма Польши согласилась на задержание и принудительное препровождение на допрос бывшего генерального прокурора, министра юстиции... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:41

2024-12-04T01:41

2024-12-04T01:41

в мире

технологии

польша

збигнев зебро

дональд туск

томаш семоняк

европейский суд по правам человека (еспч)

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ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Комиссия по регламенту сейма Польши согласилась на задержание и принудительное препровождение на допрос бывшего генерального прокурора, министра юстиции Збигнева Зебро, сообщил журналистам председатель комиссии Ярослав Урбаняк. Ранее Зебро, который является свидетелем по делу о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, четыре раза не являлся на допрос по вызову. Он является депутатом сейма Польши, и прокуратура не может самостоятельно его задержать по причине депутатского иммунитета. "Комиссия по регламенту представит сейму предложение удовлетворить запрос следственной комиссии на задержание и принудительное препровождение на допрос Збигнева Зебро", - сказал Урбаняк. Он уточнил, что за данное решение проголосовали девять членов комиссии, а пятеро были против. В ближайшее время сейм Польши должен на своем заседании проголосовать по вопросу задержания Зебро и его принудительное препровождение на допрос. Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах. На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.

https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

https://ria.ru/20241202/polsha-1986848166.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, польша, збигнев зебро, дональд туск, томаш семоняк, европейский суд по правам человека (еспч)