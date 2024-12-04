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Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора - РИА Новости, 04.12.2024
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01:41 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/polsha-1987214207.html
Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора
Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора - РИА Новости, 04.12.2024
Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора
Комиссия по регламенту сейма Польши согласилась на задержание и принудительное препровождение на допрос бывшего генерального прокурора, министра юстиции... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:41
2024-12-04T01:41
в мире
технологии
польша
збигнев зебро
дональд туск
томаш семоняк
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Комиссия по регламенту сейма Польши согласилась на задержание и принудительное препровождение на допрос бывшего генерального прокурора, министра юстиции Збигнева Зебро, сообщил журналистам председатель комиссии Ярослав Урбаняк. Ранее Зебро, который является свидетелем по делу о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, четыре раза не являлся на допрос по вызову. Он является депутатом сейма Польши, и прокуратура не может самостоятельно его задержать по причине депутатского иммунитета. "Комиссия по регламенту представит сейму предложение удовлетворить запрос следственной комиссии на задержание и принудительное препровождение на допрос Збигнева Зебро", - сказал Урбаняк. Он уточнил, что за данное решение проголосовали девять членов комиссии, а пятеро были против. В ближайшее время сейм Польши должен на своем заседании проголосовать по вопросу задержания Зебро и его принудительное препровождение на допрос. Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах. На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.
https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html
https://ria.ru/20241202/polsha-1986848166.html
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в мире, технологии, польша, збигнев зебро, дональд туск, томаш семоняк, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Технологии, Польша, Збигнев Зебро, Дональд Туск, Томаш Семоняк, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Комиссия польского сейма согласилась на задержание экс-генпрокурора

Комиссия по регламенту сейма Польши согласилась на допрос экс-генпрокурора Зебро

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗбигнев Зебро
Збигнев Зебро - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Збигнев Зебро. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Комиссия по регламенту сейма Польши согласилась на задержание и принудительное препровождение на допрос бывшего генерального прокурора, министра юстиции Збигнева Зебро, сообщил журналистам председатель комиссии Ярослав Урбаняк.
Ранее Зебро, который является свидетелем по делу о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, четыре раза не являлся на допрос по вызову. Он является депутатом сейма Польши, и прокуратура не может самостоятельно его задержать по причине депутатского иммунитета.
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"Комиссия по регламенту представит сейму предложение удовлетворить запрос следственной комиссии на задержание и принудительное препровождение на допрос Збигнева Зебро", - сказал Урбаняк. Он уточнил, что за данное решение проголосовали девять членов комиссии, а пятеро были против.
В ближайшее время сейм Польши должен на своем заседании проголосовать по вопросу задержания Зебро и его принудительное препровождение на допрос.
Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.
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