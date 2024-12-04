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Исследование SuperJob показало, что дарят на Новый год большинство россиян
Исследование SuperJob показало, что дарят на Новый год большинство россиян - РИА Новости, 04.12.2024
Исследование SuperJob показало, что дарят на Новый год большинство россиян
Каждый пятый россиянин (22%) не покупает новогодние подарки, среди них те, кто дарит деньги, или кому в принципе не нравится такая традиция, говорится в опросе... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:25
2024-12-04T05:25
2024-12-04T08:02
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (22%) не покупает новогодние подарки, среди них те, кто дарит деньги, или кому в принципе не нравится такая традиция, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости. "Двое из трех россиян покупают новогодние подарки: 24% - спонтанно, 22% - за 2-3 недели, 15% - за месяц до Нового года и каждый двадцатый (5%) - за несколько месяцев до предстоящего праздника. 22% ничего не покупают: среди них есть те, кому претит эта традиция, но больше сторонников одаривать деньгами", - показал опрос. Покупают новогодние подарки чаще женщины (78% против 51% мужчин). Причем представительницы слабого пола стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет (75%) покупают подарки чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше доход россиян, тем чаще они покупают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупку подарков спонтанно (37%). За 14 лет предновогоднее поведение экономически активных россиян изменилось: стало больше планирующих покупку подарков за месяц и более, а также тех, кто не покупает подарки. Исследование проводилось с 27 ноября по 3 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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общество, россия, superjob, новый год, подарки, исследование
Общество, Россия, SuperJob, Новый год, Подарки, Исследование
Исследование SuperJob показало, что дарят на Новый год большинство россиян
SuperJob: каждый пятый россиянин не покупает на Новый год никаких подарков
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (22%) не покупает новогодние подарки, среди них те, кто дарит деньги, или кому в принципе не нравится такая традиция, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости.
"Двое из трех россиян покупают новогодние подарки: 24% - спонтанно, 22% - за 2-3 недели, 15% - за месяц до Нового года и каждый двадцатый (5%) - за несколько месяцев до предстоящего праздника. 22% ничего не покупают: среди них есть те, кому претит эта традиция, но больше сторонников одаривать деньгами", - показал опрос.
Покупают новогодние подарки чаще женщины (78% против 51% мужчин). Причем представительницы слабого пола стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно.
Россияне в возрасте от 35 до 45 лет (75%) покупают подарки чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.
Чем выше доход россиян, тем чаще они покупают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупку подарков спонтанно (37%).
За 14 лет предновогоднее поведение экономически активных россиян изменилось: стало больше планирующих покупку подарков за месяц и более, а также тех, кто не покупает подарки.
Исследование проводилось с 27 ноября по 3 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.