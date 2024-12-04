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Кандидат на пост главы Пентагона ответил на критику - РИА Новости, 04.12.2024
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20:30 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/pentagon-1987413646.html
Кандидат на пост главы Пентагона ответил на критику
Кандидат на пост главы Пентагона ответил на критику - РИА Новости, 04.12.2024
Кандидат на пост главы Пентагона ответил на критику
Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что не намерен брать самоотвод на фоне критики. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:30
2024-12-04T20:30
в мире
флорида
сша
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рон десантис
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что не намерен брать самоотвод на фоне критики. "Я утром разговаривал с избранным президентом Трампом, он сказал: "продолжай движение, продолжай борьбу". Почему я должен сдаваться? Я всегда был бойцом", - сказал Хегсет журналистам. В среду он встречается с американскими сенаторами, которым предстоит рассматривать вопрос с его утверждением. Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп может выдвинуть губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве замены Хегсету в качестве номинанта на пост главы военного ведомства. Газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News. По словам источников Wall Street Journal, союзники Трампа все чаще полагают, что Хегсет может не выдержать дальнейшего расследования. Сообщалось также, что коллеги замечали у Хегсета запах алкоголя перед эфирами. Ранее от предложенного поста в администрации Трампа отказался бывший конгрессмен Мэтт Гетц, против которого вел расследование комитет по этике палаты представителей. А также шериф округа во Флориде Чад Кронистер, которого критиковали за арест религиозного проповедника в 2020 году, отказавшегося соблюдать требования о запрете массовых мероприятий. Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20241202/hegset-1986941775.html
https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html
https://ria.ru/20241117/uregulirovanie-1984280414.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, рон десантис, мэтт гетц, министерство обороны сша
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Рон Десантис, Мэтт Гетц, Министерство обороны США
Кандидат на пост главы Пентагона ответил на критику

Предложенный Трампом на пост главы Пентагона Хегсет не намерен брать самоотвод

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc / Tom WilliamsПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc / Tom Williams
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что не намерен брать самоотвод на фоне критики.
"Я утром разговаривал с избранным президентом Трампом, он сказал: "продолжай движение, продолжай борьбу". Почему я должен сдаваться? Я всегда был бойцом", - сказал Хегсет журналистам.
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2 декабря, 19:21
В среду он встречается с американскими сенаторами, которым предстоит рассматривать вопрос с его утверждением.
Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп может выдвинуть губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве замены Хегсету в качестве номинанта на пост главы военного ведомства.
Газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News.
По словам источников Wall Street Journal, союзники Трампа все чаще полагают, что Хегсет может не выдержать дальнейшего расследования.
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Сообщалось также, что коллеги замечали у Хегсета запах алкоголя перед эфирами.
Ранее от предложенного поста в администрации Трампа отказался бывший конгрессмен Мэтт Гетц, против которого вел расследование комитет по этике палаты представителей. А также шериф округа во Флориде Чад Кронистер, которого критиковали за арест религиозного проповедника в 2020 году, отказавшегося соблюдать требования о запрете массовых мероприятий.
Трамп вступит в должность 20 января 2025 года.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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В миреФлоридаСШАДональд ТрампРон ДесантисМэтт ГетцМинистерство обороны США
 
 
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