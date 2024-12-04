Депутат Лантратова предложила сделать магистратуру бесплатной для педагогов
Депутат Лантратова предложила бесплатно обучать педагогов в магистратуре
© iStock.com / gorodenkoffСтуденты на лекции
© iStock.com / gorodenkoff
Студенты на лекции . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести право на бесплатное обучение в магистратуре для педагогических работников по программам педагогической направленности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым ввести право педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений России на получение скидки в размере 100% при поступлении на имеющие государственную аккредитацию магистерские программы педагогической направленности", - сказано в обращении.
По мнению депутата Госдумы, необходимо поддерживать непрерывное образование и развитие педагогов в рамках получения высшего образования, в том числе с помощью доступности образовательных программ магистратуры для педагогов, желающих продолжить обучение после получения степени бакалавра. И, по ее словам, мотивированный педагогический работник, уже трудящийся в образовательных организациях и желающий углубить свои знания и компетенции через обучение в магистратуре должен безусловно иметь возможность для реализации своего потенциала.
"Увлеченный своим делом педагог, желающий развиваться и расти в профессии, в связи с ограниченным количеством бюджетных мест и высокой стоимостью обучения на магистерских программах, часто вынужден отказаться от продолжения обучения в магистратуре. Так, цена обучения на магистерских программах ведущих вузов страны может составлять 300–400 тысяч рублей в год, что, очевидно, является неподъемной суммой для рядового школьного учителя", - отмечает в письме Лантратова.
Принятие данной инициативы, как считает парламентарий, позволит заинтересованным педагогам вне зависимости от их финансовых возможностей повысить уровень профессионализма и компетенций, освоить современные образовательные технологии и методы, включиться в научную деятельность в сфере образования, а также такая возможность предоставит карьерный рост педагогам и сделает работу в государственных школах более привлекательной.