https://ria.ru/20241204/pedagogi-1987215710.html

Депутат Лантратова предложила сделать магистратуру бесплатной для педагогов

Депутат Лантратова предложила сделать магистратуру бесплатной для педагогов - РИА Новости, 04.12.2024

Депутат Лантратова предложила сделать магистратуру бесплатной для педагогов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:09

2024-12-04T02:09

2024-12-04T10:46

общество

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яна лантратова

сергей кравцов

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести право на бесплатное обучение в магистратуре для педагогических работников по программам педагогической направленности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым ввести право педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений России на получение скидки в размере 100% при поступлении на имеющие государственную аккредитацию магистерские программы педагогической направленности", - сказано в обращении. По мнению депутата Госдумы, необходимо поддерживать непрерывное образование и развитие педагогов в рамках получения высшего образования, в том числе с помощью доступности образовательных программ магистратуры для педагогов, желающих продолжить обучение после получения степени бакалавра. И, по ее словам, мотивированный педагогический работник, уже трудящийся в образовательных организациях и желающий углубить свои знания и компетенции через обучение в магистратуре должен безусловно иметь возможность для реализации своего потенциала. "Увлеченный своим делом педагог, желающий развиваться и расти в профессии, в связи с ограниченным количеством бюджетных мест и высокой стоимостью обучения на магистерских программах, часто вынужден отказаться от продолжения обучения в магистратуре. Так, цена обучения на магистерских программах ведущих вузов страны может составлять 300–400 тысяч рублей в год, что, очевидно, является неподъемной суммой для рядового школьного учителя", - отмечает в письме Лантратова. Принятие данной инициативы, как считает парламентарий, позволит заинтересованным педагогам вне зависимости от их финансовых возможностей повысить уровень профессионализма и компетенций, освоить современные образовательные технологии и методы, включиться в научную деятельность в сфере образования, а также такая возможность предоставит карьерный рост педагогам и сделает работу в государственных школах более привлекательной.

https://ria.ru/20241129/proekt--1986418795.html

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962947665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, яна лантратова, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование