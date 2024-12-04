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Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным - РИА Новости, 04.12.2024
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16:07 04.12.2024 (обновлено: 16:26 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/pashinyan-1987359370.html
Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным
Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным - РИА Новости, 04.12.2024
Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:07
2024-12-04T16:26
в мире
армения
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россия
нагорный карабах
владимир путин
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.В ходе правительственного часа в парламенте Пашинян прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что события, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, против Армении не было никакой агрессии. По словам армянского премьера, Армения не обсуждала свои отношения с ОДКБ в контексте карабахской тематики, а Армения подвергалась агрессии в 2021 и 2022 годах."Разница этих событий и их обоюдное публичное выражение делает более трудным, если не сказать невозможным возвращение Армении в ОДКБ. Я думаю, что мы здесь прошли точку невозврата", - сказал Пашинян.Говоря о замораживании участия Армении в ОДКБ, Пашинян заявил, что Ереван не участвует в разработке документов в рамках организации."Мы не участвуем в разработке документов, не вносим предложений, не выражаем своей позиции по предложениям. Мы просто не накладываем вето на какой-либо документ, так как по существу мы себя считаем за пределами ОДКБ", - заявил Пашинян.
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в мире, армения, одкб, россия, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян
В мире, Армения, ОДКБ, Россия, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Никол Пашинян
Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным

Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все труднее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.
В ходе правительственного часа в парламенте Пашинян прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что события, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, против Армении не было никакой агрессии. По словам армянского премьера, Армения не обсуждала свои отношения с ОДКБ в контексте карабахской тематики, а Армения подвергалась агрессии в 2021 и 2022 годах.
"Разница этих событий и их обоюдное публичное выражение делает более трудным, если не сказать невозможным возвращение Армении в ОДКБ. Я думаю, что мы здесь прошли точку невозврата", - сказал Пашинян.
Говоря о замораживании участия Армении в ОДКБ, Пашинян заявил, что Ереван не участвует в разработке документов в рамках организации.
"Мы не участвуем в разработке документов, не вносим предложений, не выражаем своей позиции по предложениям. Мы просто не накладываем вето на какой-либо документ, так как по существу мы себя считаем за пределами ОДКБ", - заявил Пашинян.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Генсек прокомментировал неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ
Вчера, 11:19
 
В миреАрменияОДКБРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
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