https://ria.ru/20241204/pashinyan-1987359370.html

Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным

Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным - РИА Новости, 04.12.2024

Пашинян назвал возвращение Армении в ОДКБ почти невозможным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:07

2024-12-04T16:07

2024-12-04T16:26

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным.В ходе правительственного часа в парламенте Пашинян прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что события, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, против Армении не было никакой агрессии. По словам армянского премьера, Армения не обсуждала свои отношения с ОДКБ в контексте карабахской тематики, а Армения подвергалась агрессии в 2021 и 2022 годах."Разница этих событий и их обоюдное публичное выражение делает более трудным, если не сказать невозможным возвращение Армении в ОДКБ. Я думаю, что мы здесь прошли точку невозврата", - сказал Пашинян.Говоря о замораживании участия Армении в ОДКБ, Пашинян заявил, что Ереван не участвует в разработке документов в рамках организации."Мы не участвуем в разработке документов, не вносим предложений, не выражаем своей позиции по предложениям. Мы просто не накладываем вето на какой-либо документ, так как по существу мы себя считаем за пределами ОДКБ", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20241204/odkb-1987269674.html

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