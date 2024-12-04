https://ria.ru/20241204/oreshkin-1987311974.html

В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки

В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024

В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки

Большая часть депозитов в России находится у очень ограниченного количества вкладчиков, в связи с чем выросший доход от повышения ключевой ставки... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:32

2024-12-04T13:32

2024-12-04T22:50

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

ипотека

россия

максим орешкин

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Большая часть депозитов в России находится у очень ограниченного количества вкладчиков, в связи с чем выросший доход от повышения ключевой ставки концентрируется у небольшой группы населения, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Надо понимать, что нет таких решений, которые имеют только одни последствия. Любые действия в экономической политике всегда носят структурный характер. Здесь тоже надо смотреть, как меняется структура экономики. Мы видим, что, с одной стороны, высокая ключевая ставка — это правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Но, с другой стороны, у него есть определенные последствия: перераспределение доходов среди разных групп населения", — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Мы все же прекрасно знаем, есть данные Центрального банка, что большая часть депозитов находится у очень ограниченного количества вкладчиков в банковской системе. Это означает, что выросший доход от депозитов концентрируется у небольшой группы населения", — добавил он. По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56 процента годовых. По прогнозам ВТБ, которые он дал накануне, на предстоящую зиму придется пик ставок по вкладам — они могут вырасти до 25 процентов. Кроме того, ранее в среду банк привел оценку, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в России в 2024 году превысят рекордные семь триллионов рублей. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного 21 процента годовых.

https://ria.ru/20241203/rubl-1987030386.html

https://ria.ru/20241204/minfin-1987271831.html

https://ria.ru/20241204/stavka-1987277295.html

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экономика, ипотека, россия, максим орешкин, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка