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В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
13:32 04.12.2024 (обновлено: 22:50 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/oreshkin-1987311974.html
В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки
В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки - РИА Новости, 04.12.2024
В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки
Большая часть депозитов в России находится у очень ограниченного количества вкладчиков, в связи с чем выросший доход от повышения ключевой ставки... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:32
2024-12-04T22:50
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
ипотека
россия
максим орешкин
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Большая часть депозитов в России находится у очень ограниченного количества вкладчиков, в связи с чем выросший доход от повышения ключевой ставки концентрируется у небольшой группы населения, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. "Надо понимать, что нет таких решений, которые имеют только одни последствия. Любые действия в экономической политике всегда носят структурный характер. Здесь тоже надо смотреть, как меняется структура экономики. Мы видим, что, с одной стороны, высокая ключевая ставка — это правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Но, с другой стороны, у него есть определенные последствия: перераспределение доходов среди разных групп населения", — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Мы все же прекрасно знаем, есть данные Центрального банка, что большая часть депозитов находится у очень ограниченного количества вкладчиков в банковской системе. Это означает, что выросший доход от депозитов концентрируется у небольшой группы населения", — добавил он. По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56 процента годовых. По прогнозам ВТБ, которые он дал накануне, на предстоящую зиму придется пик ставок по вкладам — они могут вырасти до 25 процентов. Кроме того, ранее в среду банк привел оценку, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в России в 2024 году превысят рекордные семь триллионов рублей. Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного 21 процента годовых.
https://ria.ru/20241203/rubl-1987030386.html
https://ria.ru/20241204/minfin-1987271831.html
https://ria.ru/20241204/stavka-1987277295.html
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экономика, ипотека, россия, максим орешкин, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Ипотека, Россия, Максим Орешкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки

Орешкин: доход от повышения ключевой ставки имеет небольшая группа населения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Большая часть депозитов в России находится у очень ограниченного количества вкладчиков, в связи с чем выросший доход от повышения ключевой ставки концентрируется у небольшой группы населения, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Надо понимать, что нет таких решений, которые имеют только одни последствия. Любые действия в экономической политике всегда носят структурный характер. Здесь тоже надо смотреть, как меняется структура экономики. Мы видим, что, с одной стороны, высокая ключевая ставка — это правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Но, с другой стороны, у него есть определенные последствия: перераспределение доходов среди разных групп населения", — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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"Мы все же прекрасно знаем, есть данные Центрального банка, что большая часть депозитов находится у очень ограниченного количества вкладчиков в банковской системе. Это означает, что выросший доход от депозитов концентрируется у небольшой группы населения", — добавил он.
По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56 процента годовых. По прогнозам ВТБ, которые он дал накануне, на предстоящую зиму придется пик ставок по вкладам — они могут вырасти до 25 процентов.
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Кроме того, ранее в среду банк привел оценку, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в России в 2024 году превысят рекордные семь триллионов рублей.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного 21 процента годовых.
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаИпотекаРоссияМаксим ОрешкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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