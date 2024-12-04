В администрации президента прокомментировали повышение ключевой ставки
Орешкин: доход от повышения ключевой ставки имеет небольшая группа населения
Знак процента. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Большая часть депозитов в России находится у очень ограниченного количества вкладчиков, в связи с чем выросший доход от повышения ключевой ставки концентрируется у небольшой группы населения, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.
"Надо понимать, что нет таких решений, которые имеют только одни последствия. Любые действия в экономической политике всегда носят структурный характер. Здесь тоже надо смотреть, как меняется структура экономики. Мы видим, что, с одной стороны, высокая ключевая ставка — это правильный способ ограничения роста спроса и роста кредита. Но, с другой стороны, у него есть определенные последствия: перераспределение доходов среди разных групп населения", — сказал Орешкин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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"Мы все же прекрасно знаем, есть данные Центрального банка, что большая часть депозитов находится у очень ограниченного количества вкладчиков в банковской системе. Это означает, что выросший доход от депозитов концентрируется у небольшой группы населения", — добавил он.
По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56 процента годовых. По прогнозам ВТБ, которые он дал накануне, на предстоящую зиму придется пик ставок по вкладам — они могут вырасти до 25 процентов.
Кроме того, ранее в среду банк привел оценку, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в России в 2024 году превысят рекордные семь триллионов рублей.
Банк России 25 октября на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до рекордного 21 процента годовых.