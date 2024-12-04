https://ria.ru/20241204/oon-1987390559.html

В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю

В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю - РИА Новости, 04.12.2024

В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю

Более 150 тысяч сирийцев были перемещены в результате боевых действий в провинции Алеппо за неделю, их число продолжает расти, заявил представитель Управления... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:17

2024-12-04T18:17

2024-12-04T18:17

в мире

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Более 150 тысяч сирийцев были перемещены в результате боевых действий в провинции Алеппо за неделю, их число продолжает расти, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии Гонсало Варгас в соцсети X. "Число сирийцев, вынужденных бежать из-за боевых действий в Алеппо и вокруг, быстро растет и менее чем за неделю достигло 150 тысяч человек. Этот показатель, скорее всего, продолжит расти", - сказано в публикации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ria.ru/20241204/aleppo-1987320120.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987308414.html

алеппо

сирия

хама (мухафаза)

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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024