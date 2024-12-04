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В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю - РИА Новости, 04.12.2024
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18:17 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/oon-1987390559.html
В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю
В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю - РИА Новости, 04.12.2024
В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю
Более 150 тысяч сирийцев были перемещены в результате боевых действий в провинции Алеппо за неделю, их число продолжает расти, заявил представитель Управления... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:17
2024-12-04T18:17
в мире
алеппо
сирия
хама (мухафаза)
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Более 150 тысяч сирийцев были перемещены в результате боевых действий в провинции Алеппо за неделю, их число продолжает расти, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии Гонсало Варгас в соцсети X. "Число сирийцев, вынужденных бежать из-за боевых действий в Алеппо и вокруг, быстро растет и менее чем за неделю достигло 150 тысяч человек. Этот показатель, скорее всего, продолжит расти", - сказано в публикации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ria.ru/20241204/aleppo-1987320120.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987308414.html
алеппо
сирия
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в мире, алеппо, сирия, хама (мухафаза), оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Сирия, Хама (мухафаза), ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В ООН заявили о 150 тысячах беженцев из Алеппо за неделю

УВКБ ООН: более 150 тысяч сирийцев бежали из Алеппо за неделю

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Более 150 тысяч сирийцев были перемещены в результате боевых действий в провинции Алеппо за неделю, их число продолжает расти, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Сирии Гонсало Варгас в соцсети X.
"Число сирийцев, вынужденных бежать из-за боевых действий в Алеппо и вокруг, быстро растет и менее чем за неделю достигло 150 тысяч человек. Этот показатель, скорее всего, продолжит расти", - сказано в публикации.
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо
Вчера, 13:57
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Вчера, 13:20
 
В миреАлеппоСирияХама (мухафаза)ООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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