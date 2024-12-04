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Студенты из России победили в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup

Студенты из России победили в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup - РИА Новости, 04.12.2024

Студенты из России победили в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup

Российские студенты стали победителями в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы нефти (ВШН). РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:50

2024-12-04T20:50

2024-12-04T20:50

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские студенты стали победителями в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы нефти (ВШН). "По итогам VII студенческой олимпиады PetroCup (PWSO) 2024 команда Альметьевского государственного технологического университета "Высшая школа нефти" стала чемпионом мира", — говорится в сообщении. Основная цель олимпиады — приближение программ и методик высшего отраслевого профессионального образования к запросам рынка труда и требованиям отраслевых работодателей. Ее организатором стала российская компания "Нафта Колледж". В олимпиаде также приняли участие профильные университеты из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки и Северной Евразии. "Олимпиада дает возможность приобрести и протестировать практические навыки в области управления разработкой месторождения за несколько дней, а также получить опыт междисциплинарного взаимодействия и управления активами", — рассказали в Высшей школы нефти. Помимо ВШН, финалистами PetroCup из числа российских вузов в этом году стали МГУ и Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, мгу имени м. в. ломоносова