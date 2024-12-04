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Студенты из России победили в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup
Студенты из России победили в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup - РИА Новости, 04.12.2024
Студенты из России победили в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup
Российские студенты стали победителями в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы нефти (ВШН). РИА Новости, 04.12.2024
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские студенты стали победителями в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы нефти (ВШН). "По итогам VII студенческой олимпиады PetroCup (PWSO) 2024 команда Альметьевского государственного технологического университета "Высшая школа нефти" стала чемпионом мира", — говорится в сообщении. Основная цель олимпиады — приближение программ и методик высшего отраслевого профессионального образования к запросам рынка труда и требованиям отраслевых работодателей. Ее организатором стала российская компания "Нафта Колледж". В олимпиаде также приняли участие профильные университеты из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки и Северной Евразии. "Олимпиада дает возможность приобрести и протестировать практические навыки в области управления разработкой месторождения за несколько дней, а также получить опыт междисциплинарного взаимодействия и управления активами", — рассказали в Высшей школы нефти. Помимо ВШН, финалистами PetroCup из числа российских вузов в этом году стали МГУ и Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе.
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россия, общество, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские студенты стали победителями в международной нефтегазовой олимпиаде PetroCup, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы нефти (ВШН).
"По итогам VII студенческой олимпиады PetroCup (PWSO) 2024 команда Альметьевского государственного технологического университета "Высшая школа нефти" стала чемпионом мира", — говорится в сообщении.
Основная цель олимпиады — приближение программ и методик высшего отраслевого профессионального образования к запросам рынка труда и требованиям отраслевых работодателей. Ее организатором стала российская компания "Нафта Колледж".
В олимпиаде также приняли участие профильные университеты из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки и Северной Евразии.
"Олимпиада дает возможность приобрести и протестировать практические навыки в области управления разработкой месторождения за несколько дней, а также получить опыт междисциплинарного взаимодействия и управления активами", — рассказали в Высшей школы нефти.
Помимо ВШН, финалистами PetroCup из числа российских вузов в этом году стали МГУ и Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе.