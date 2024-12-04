Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 04.12.2024 (обновлено: 12:13 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ok-1987284396.html
Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ
Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2024
Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ
7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ, в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:12
2024-12-04T12:13
россия
москва
вднх
одноклассники
соцсети
дарья донцова
олег рой
сергей лукьяненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987279823_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e6a65c74fc0798c2c7467cdc2fcf7d2b.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. 7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ, в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе которых Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и другие известные литераторы. Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 и объединит на одной площадке жителей и гостей столицы, которые интересуются книгами. Известные авторы обсудят современную российскую литературу, поэзию и музыку, а также раздадут автографы. В мероприятии примут участие писатели Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и Константин Образцов, поэты Владимир Понкин, Георгий Аланский и Кристина Новикова, а также кинокритик Егор Москвитин и кинотерапевт Ирина Гросс.Фестиваль пройдёт при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ". Мероприятие завершится буккроссингом. Все участники смогут обменяться книгами с другими гостями, а также получить понравившийся экземпляр от издательского дома "Питер" и книжного магазина "Dостоевский".Послушать известных писателей можно будет и онлайн: прямые трансляции событий фестиваля пройдут в группе "Культура в ОК". В ней же появятся подробности о каждой составляющей проекта.Вместе с этим до 10 декабря пользователи соцсети смогут принять участие в литературном челлендже: рассказать о любимой книге, используя хештег #читаемвОК. Авторы лучших постов получат призы. Кроме того, все желающие смогут установить на аватар рамки с цитатами из литературной классики."Фестиваль “Читаем в ОК” – важный шаг навстречу книголюбам среди пользователей наших платформ. В проекте участвуют более 50 авторов Одноклассников, среди которых есть известные и любимые многими писатели и поэты. Они поделятся своим опытом, творческим видением и вступят в диалог гостями. Мы рады видеть, как пользователи соцсети создают собственные уникальные истории о своих литературных открытиях" - сообщает директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.Программа фестиваля "Читаем в ОК"Одноклассники – одна из ведущих социальных и контентных платформ в России и ближнем зарубежье, входит в холдинг VK. Сайт был создан в 2006 году и в настоящее время переведен на 16 языков, включая русский. 35 млн жителей России ежемесячно используют ОК: пользователи находят интересный контент и обсуждают его с единомышленниками, общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров, слушают музыку, играют в игры и смотрят видео.Департамент по работе с сообществами VK (VK Сообщества) занимается экспертной поддержкой авторов сообществ ВКонтакте, каналов в Дзене и групп в Одноклассниках. Сотрудники департамента помогают блогерам трёх платформ в создании, улучшении и продвижении контента.
https://ria.ru/20241203/odnoklassniki-1986951690.html
https://ria.ru/20241126/ok-1985632377.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987279823_69:0:1132:797_1920x0_80_0_0_6e6d5b7e4cb6d5fbcf559031b4e95720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вднх, одноклассники, соцсети, дарья донцова, олег рой, сергей лукьяненко
Россия, Москва, ВДНХ, Одноклассники, Соцсети, Дарья Донцова, Олег Рой, Сергей Лукьяненко

Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ

© Фото : ОКФестиваль "Читаем в ОК"
Фестиваль Читаем в ОК - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : ОК
Фестиваль "Читаем в ОК"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. 7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ, в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе которых Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и другие известные литераторы. Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 и объединит на одной площадке жителей и гостей столицы, которые интересуются книгами. Известные авторы обсудят современную российскую литературу, поэзию и музыку, а также раздадут автографы. В мероприятии примут участие писатели Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и Константин Образцов, поэты Владимир Понкин, Георгий Аланский и Кристина Новикова, а также кинокритик Егор Москвитин и кинотерапевт Ирина Гросс.
ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами
3 декабря, 11:00
Фестиваль пройдёт при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ". Мероприятие завершится буккроссингом. Все участники смогут обменяться книгами с другими гостями, а также получить понравившийся экземпляр от издательского дома "Питер" и книжного магазина "Dостоевский".
Послушать известных писателей можно будет и онлайн: прямые трансляции событий фестиваля пройдут в группе "Культура в ОК". В ней же появятся подробности о каждой составляющей проекта.
Вместе с этим до 10 декабря пользователи соцсети смогут принять участие в литературном челлендже: рассказать о любимой книге, используя хештег #читаемвОК. Авторы лучших постов получат призы. Кроме того, все желающие смогут установить на аватар рамки с цитатами из литературной классики.
"Фестиваль “Читаем в ОК” – важный шаг навстречу книголюбам среди пользователей наших платформ. В проекте участвуют более 50 авторов Одноклассников, среди которых есть известные и любимые многими писатели и поэты. Они поделятся своим опытом, творческим видением и вступят в диалог гостями. Мы рады видеть, как пользователи соцсети создают собственные уникальные истории о своих литературных открытиях" - сообщает директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Программа фестиваля "Читаем в ОК"

  • 12:00 — Открытие
  • 12:30-13:30 – интервью с российским писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко "Может ли писатель–фантаст заглянуть в будущее?";
  • 14:00-15:00 – дискуссия "Фильм VS Книги: что выигрывает в борьбе за внимание зрителя?" с писателем Константином Образцовым, кинотерапевтом Ириной Гросс и кинокритиком Егором Москвитиным, кинокритик, преподаватель Московской школы кино.
  • 15:00-15:30 – автограф-сессия с Константином Образцовым;
  • 15:30-16:00 – дискуссия "Книги для маленьких мечтателей: создаем любовь к чтению" с участием писателей Дарьи Донцовой и Олега Роя.
  • 16:30-17:00 – автограф-сессия Олега Роя и Дарьи Донцовой.
  • 17:00-18:00 – дискуссия "Эмоции на бумаге: почему поэзия — это всегда интересно" с поэтами Владимиром Понкиным, Георгием Аланским, Кристиной Новиковой.
Одноклассники – одна из ведущих социальных и контентных платформ в России и ближнем зарубежье, входит в холдинг VK. Сайт был создан в 2006 году и в настоящее время переведен на 16 языков, включая русский. 35 млн жителей России ежемесячно используют ОК: пользователи находят интересный контент и обсуждают его с единомышленниками, общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров, слушают музыку, играют в игры и смотрят видео.
Департамент по работе с сообществами VK (VK Сообщества) занимается экспертной поддержкой авторов сообществ ВКонтакте, каналов в Дзене и групп в Одноклассниках. Сотрудники департамента помогают блогерам трёх платформ в создании, улучшении и продвижении контента.
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
ОК сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ
26 ноября, 10:00
 
РоссияМоскваВДНХОдноклассникиСоцсетиДарья ДонцоваОлег РойСергей Лукьяненко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала