https://ria.ru/20241204/ok-1987284396.html

Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ

Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2024

Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ

7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ, в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:12

2024-12-04T12:12

2024-12-04T12:13

россия

москва

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одноклассники

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дарья донцова

олег рой

сергей лукьяненко

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. 7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ, в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе которых Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и другие известные литераторы. Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 и объединит на одной площадке жителей и гостей столицы, которые интересуются книгами. Известные авторы обсудят современную российскую литературу, поэзию и музыку, а также раздадут автографы. В мероприятии примут участие писатели Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и Константин Образцов, поэты Владимир Понкин, Георгий Аланский и Кристина Новикова, а также кинокритик Егор Москвитин и кинотерапевт Ирина Гросс.Фестиваль пройдёт при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ". Мероприятие завершится буккроссингом. Все участники смогут обменяться книгами с другими гостями, а также получить понравившийся экземпляр от издательского дома "Питер" и книжного магазина "Dостоевский".Послушать известных писателей можно будет и онлайн: прямые трансляции событий фестиваля пройдут в группе "Культура в ОК". В ней же появятся подробности о каждой составляющей проекта.Вместе с этим до 10 декабря пользователи соцсети смогут принять участие в литературном челлендже: рассказать о любимой книге, используя хештег #читаемвОК. Авторы лучших постов получат призы. Кроме того, все желающие смогут установить на аватар рамки с цитатами из литературной классики."Фестиваль “Читаем в ОК” – важный шаг навстречу книголюбам среди пользователей наших платформ. В проекте участвуют более 50 авторов Одноклассников, среди которых есть известные и любимые многими писатели и поэты. Они поделятся своим опытом, творческим видением и вступят в диалог гостями. Мы рады видеть, как пользователи соцсети создают собственные уникальные истории о своих литературных открытиях" - сообщает директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.Программа фестиваля "Читаем в ОК"Одноклассники – одна из ведущих социальных и контентных платформ в России и ближнем зарубежье, входит в холдинг VK. Сайт был создан в 2006 году и в настоящее время переведен на 16 языков, включая русский. 35 млн жителей России ежемесячно используют ОК: пользователи находят интересный контент и обсуждают его с единомышленниками, общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров, слушают музыку, играют в игры и смотрят видео.Департамент по работе с сообществами VK (VK Сообщества) занимается экспертной поддержкой авторов сообществ ВКонтакте, каналов в Дзене и групп в Одноклассниках. Сотрудники департамента помогают блогерам трёх платформ в создании, улучшении и продвижении контента.

https://ria.ru/20241203/odnoklassniki-1986951690.html

https://ria.ru/20241126/ok-1985632377.html

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россия, москва, вднх, одноклассники, соцсети, дарья донцова, олег рой, сергей лукьяненко