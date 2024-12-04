https://ria.ru/20241204/ok-1987284396.html
Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ
Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2024
Одноклассники впервые проведут литературный фестиваль на ВДНХ
7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ, в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:12
2024-12-04T12:12
2024-12-04T12:13
россия
москва
вднх
одноклассники
соцсети
дарья донцова
олег рой
сергей лукьяненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987279823_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e6a65c74fc0798c2c7467cdc2fcf7d2b.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. 7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ, в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе которых Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и другие известные литераторы. Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация.Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 и объединит на одной площадке жителей и гостей столицы, которые интересуются книгами. Известные авторы обсудят современную российскую литературу, поэзию и музыку, а также раздадут автографы. В мероприятии примут участие писатели Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и Константин Образцов, поэты Владимир Понкин, Георгий Аланский и Кристина Новикова, а также кинокритик Егор Москвитин и кинотерапевт Ирина Гросс.Фестиваль пройдёт при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ". Мероприятие завершится буккроссингом. Все участники смогут обменяться книгами с другими гостями, а также получить понравившийся экземпляр от издательского дома "Питер" и книжного магазина "Dостоевский".Послушать известных писателей можно будет и онлайн: прямые трансляции событий фестиваля пройдут в группе "Культура в ОК". В ней же появятся подробности о каждой составляющей проекта.Вместе с этим до 10 декабря пользователи соцсети смогут принять участие в литературном челлендже: рассказать о любимой книге, используя хештег #читаемвОК. Авторы лучших постов получат призы. Кроме того, все желающие смогут установить на аватар рамки с цитатами из литературной классики."Фестиваль “Читаем в ОК” – важный шаг навстречу книголюбам среди пользователей наших платформ. В проекте участвуют более 50 авторов Одноклассников, среди которых есть известные и любимые многими писатели и поэты. Они поделятся своим опытом, творческим видением и вступят в диалог гостями. Мы рады видеть, как пользователи соцсети создают собственные уникальные истории о своих литературных открытиях" - сообщает директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.Программа фестиваля "Читаем в ОК"Одноклассники – одна из ведущих социальных и контентных платформ в России и ближнем зарубежье, входит в холдинг VK. Сайт был создан в 2006 году и в настоящее время переведен на 16 языков, включая русский. 35 млн жителей России ежемесячно используют ОК: пользователи находят интересный контент и обсуждают его с единомышленниками, общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров, слушают музыку, играют в игры и смотрят видео.Департамент по работе с сообществами VK (VK Сообщества) занимается экспертной поддержкой авторов сообществ ВКонтакте, каналов в Дзене и групп в Одноклассниках. Сотрудники департамента помогают блогерам трёх платформ в создании, улучшении и продвижении контента.
https://ria.ru/20241203/odnoklassniki-1986951690.html
https://ria.ru/20241126/ok-1985632377.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987279823_69:0:1132:797_1920x0_80_0_0_6e6d5b7e4cb6d5fbcf559031b4e95720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, вднх, одноклассники, соцсети, дарья донцова, олег рой, сергей лукьяненко
Россия, Москва, ВДНХ, Одноклассники, Соцсети, Дарья Донцова, Олег Рой, Сергей Лукьяненко
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
7 декабря Одноклассники устраивают открытый литературный фестиваль "Читаем в ОК" в Москве. На ВДНХ,
в павильоне №457, соберутся известные авторы, в числе которых Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой и другие известные литераторы. Вход на фестиваль свободный, но необходима предварительная регистрация
.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 и объединит на одной площадке жителей и гостей столицы, которые интересуются книгами. Известные авторы обсудят современную российскую литературу, поэзию и музыку, а также раздадут автографы. В мероприятии примут участие писатели Сергей Лукьяненко
, Дарья Донцова
, Олег Рой
и Константин Образцов, поэты Владимир Понкин, Георгий Аланский и Кристина Новикова, а также кинокритик Егор Москвитин и кинотерапевт Ирина Гросс.
Фестиваль пройдёт при поддержке издательской группы "Эксмо-АСТ". Мероприятие завершится буккроссингом. Все участники смогут обменяться книгами с другими гостями, а также получить понравившийся экземпляр от издательского дома "Питер" и книжного магазина "Dостоевский".
Послушать известных писателей можно будет и онлайн: прямые трансляции событий фестиваля пройдут в группе "Культура в ОК"
. В ней же появятся подробности о каждой составляющей проекта.
Вместе с этим до 10 декабря пользователи соцсети смогут принять участие в литературном челлендже: рассказать о любимой книге, используя хештег #читаемвОК. Авторы лучших постов получат призы. Кроме того, все желающие смогут установить на аватар рамки с цитатами из литературной классики.
"Фестиваль “Читаем в ОК” – важный шаг навстречу книголюбам среди пользователей наших платформ. В проекте участвуют более 50 авторов Одноклассников
, среди которых есть известные и любимые многими писатели и поэты. Они поделятся своим опытом, творческим видением и вступят в диалог гостями. Мы рады видеть, как пользователи соцсети создают собственные уникальные истории о своих литературных открытиях" - сообщает директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.
Программа фестиваля "Читаем в ОК"
- 12:00 — Открытие
- 12:30-13:30 – интервью с российским писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко "Может ли писатель–фантаст заглянуть в будущее?";
- 14:00-15:00 – дискуссия "Фильм VS Книги: что выигрывает в борьбе за внимание зрителя?" с писателем Константином Образцовым, кинотерапевтом Ириной Гросс и кинокритиком Егором Москвитиным, кинокритик, преподаватель Московской школы кино.
- 15:00-15:30 – автограф-сессия с Константином Образцовым;
- 15:30-16:00 – дискуссия "Книги для маленьких мечтателей: создаем любовь к чтению" с участием писателей Дарьи Донцовой и Олега Роя.
- 16:30-17:00 – автограф-сессия Олега Роя и Дарьи Донцовой.
- 17:00-18:00 – дискуссия "Эмоции на бумаге: почему поэзия — это всегда интересно" с поэтами Владимиром Понкиным, Георгием Аланским, Кристиной Новиковой.
Одноклассники – одна из ведущих социальных и контентных платформ в России и ближнем зарубежье, входит в холдинг VK. Сайт был создан в 2006 году и в настоящее время переведен на 16 языков, включая русский. 35 млн жителей России ежемесячно используют ОК: пользователи находят интересный контент и обсуждают его с единомышленниками, общаются с друзьями и близкими с помощью сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров, слушают музыку, играют в игры и смотрят видео.
Департамент по работе с сообществами VK (VK Сообщества) занимается экспертной поддержкой авторов сообществ ВКонтакте, каналов в Дзене и групп в Одноклассниках. Сотрудники департамента помогают блогерам трёх платформ в создании, улучшении и продвижении контента.