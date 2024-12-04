https://ria.ru/20241204/oez-1987373024.html

Новый резидент ОЭЗ в Волгограде будет выпускать минеральные удобрения

Новый резидент ОЭЗ в Волгограде будет выпускать минеральные удобрения - РИА Новости, 04.12.2024

Новый резидент ОЭЗ в Волгограде будет выпускать минеральные удобрения

Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Химпром" в Волгограде планирует построить производство азотных минеральных удобрений, общий объем инвестиций с... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:53

2024-12-04T16:53

2024-12-04T16:53

волгоградская область

волгоград

волгоградская область

россия

андрей бочаров

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ВОЛГОГРАД, 4 дек – РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Химпром" в Волгограде планирует построить производство азотных минеральных удобрений, общий объем инвестиций с 2025 по 2032 годы составит 207 миллиардов рублей, сообщает в среду пресс-служба администрации Волгоградской области. По данным властей, заявка компании "Волгоград полимер" одобрена для заключения соглашения на работу в особой экономической зоне "Химпром" в Волгограде. После согласования с Минэкономразвития России предприятие станет третьим резидентом ОЭЗ. "Волгоград полимер" планирует построить на площадке "Химпрома" современный завод по производству гранулированного карбамида — азотного минерального удобрения… Реализация проекта общей стоимостью 207 млрд рублей рассчитана на период с 2025 по 2032 год включительно", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что предприятие будет выпускать до 2 миллионов тонн гранулированного карбамида в год. По данным властей, первым резидентом волгоградской ОЭЗ стала компания ООО "Волберг", которая реализует инвестиционный проект по созданию производства подшипников, а в ноябре был зарегистрирован второй резидент – ООО "ЗТИ Волгоград", планирующее выпускать тару для хранения и перевозки химической и пищевой продукции. Общий объем вложений двух проектов составит более 2 миллиардов рублей. Отмечается, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу в ближайшие десять лет реализовать в регионе 40 инвестпроектов в промышленной сфере общей стоимостью около 1 триллиона рублей, благодаря которым будет создано свыше 13 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20241202/natsproekt-1986861793.html

https://ria.ru/20241202/bocharov-1986829709.html

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волгоград, волгоградская область, россия, андрей бочаров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)