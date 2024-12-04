https://ria.ru/20241204/odkb-1987269674.html
Генсек прокомментировал неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ
Генсек прокомментировал неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ - РИА Новости, 04.12.2024
Генсек прокомментировал неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ
Неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ не влияет на эффективность работы организации, Армения остается ее союзником, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:19
2024-12-04T11:19
2024-12-04T12:22
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ не влияет на эффективность работы организации, Армения остается ее союзником, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов."Неучастие Армении в обсуждении всех тех вопросов, которые идут у нас в организации на эффективность нашей работы не влияют. Тем не менее, мы исходим из того, что Республика Армения является нашим союзником и все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются", - сказал Тасмагамбетов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".Он подчеркнул, что Армения в любое время может вернуться к полномасштабному участию в работе организации, возражений или препятствий со стороны членов ОДКБ нет.Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства.В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
https://ria.ru/20241128/putin-1986262050.html
https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986217140.html
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армения, одкб, имангали тасмагамбетов, в мире
Армения, ОДКБ, Имангали Тасмагамбетов, В мире
Генсек прокомментировал неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ
Тасмагамбетов: неучастие Армении в работе ОДКБ не влияет на ее эффективность
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Неучастие Армении в обсуждениях на площадке ОДКБ не влияет на эффективность работы организации, Армения остается ее союзником, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
"Неучастие Армении в обсуждении всех тех вопросов, которые идут у нас в организации на эффективность нашей работы не влияют. Тем не менее, мы исходим из того, что Республика Армения является нашим союзником и все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются", - сказал Тасмагамбетов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Он подчеркнул, что Армения в любое время может вернуться к полномасштабному участию в работе организации, возражений или препятствий со стороны членов ОДКБ нет.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в Казахстане 28 ноября, Армения не принимала участие в данном мероприятии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Армения все равно остается полноправным членом организации, оставляет за собой все права и обязательства.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.