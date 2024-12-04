https://ria.ru/20241204/ochevidets-1987258727.html

Житель Сеула рассказал о ситуации в городе

Житель Сеула рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 04.12.2024

Житель Сеула рассказал о ситуации в городе

Утром и днем на улицах вблизи президентского офиса в Сеуле в районе Ёнсан было "удивительно" пусто, дежурили много сотрудников полиции, но чувствуется... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:23

2024-12-04T10:23

2024-12-04T10:23

в мире

южная корея

сеул

юн сок ель

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987193737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66ef0ed9c9c1cdaf19c14d0f297e9f8c.jpg

СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Утром и днем на улицах вблизи президентского офиса в Сеуле в районе Ёнсан было "удивительно" пусто, дежурили много сотрудников полиции, но чувствуется "кардинальная" разница с обычными днями, когда в популярном у южнокорейской молодежи районе много народу, рассказал РИА Новости один из местных жителей. "На улицах удивительно пусто, стоит полиция. На станции метро я был единственным, кто вышел. Хотя в районе много популярных заведений. Людей в этом районе кардинально меньше, чем обычно. Даже машин на большом шоссе почти нет. Полиция повсюду, просто стоит. В сторону популярного района Итхэвон никто не едет, совсем, только единичные случаи", - рассказал очевидец. В то же время, по его словам, в метро, как обычно утром в будний день, "давка". Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны призвала объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии заявили, что будут продвигать импичмент президента. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html

https://ria.ru/20241204/mask-1987227341.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-04T10:23 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее