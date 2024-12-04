Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине
NYT: Рютте призвал Украину отложить переговоры до получения новой помощи
© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
© AP Photo / Armin Durgut
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. НАТО предложило Киеву отложить любые мирные переговоры с Москвой, пока Киев не накачают оружием, пишет New York Times со ссылкой на генсека альянса Марка Рютте.
"Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи", — говорится в публикации.
"Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи", — говорится в публикации.
По мнению Рютте, это нужно для усиления позиции Киева на переговорах.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.