https://ria.ru/20241204/nyt-1987262140.html

Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине

Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине

НАТО предложило Киеву отложить любые мирные переговоры с Москвой, пока Киев не накачают оружием, пишет New York Times со ссылкой на генсека альянса Марка Рютте. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:38

2024-12-04T10:38

2024-12-04T10:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. НАТО предложило Киеву отложить любые мирные переговоры с Москвой, пока Киев не накачают оружием, пишет New York Times со ссылкой на генсека альянса Марка Рютте. "Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи", — говорится в публикации. По мнению Рютте, это нужно для усиления позиции Киева на переговорах. В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987257755.html

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в мире, украина, марк рютте, нато