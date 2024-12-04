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Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 04.12.2024 (обновлено: 10:39 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/nyt-1987262140.html
Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине
Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине
НАТО предложило Киеву отложить любые мирные переговоры с Москвой, пока Киев не накачают оружием, пишет New York Times со ссылкой на генсека альянса Марка Рютте. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:38
2024-12-04T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марк рютте
нато
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. НАТО предложило Киеву отложить любые мирные переговоры с Москвой, пока Киев не накачают оружием, пишет New York Times со ссылкой на генсека альянса Марка Рютте. "Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи", — говорится в публикации. По мнению Рютте, это нужно для усиления позиции Киева на переговорах. В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987257755.html
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в мире, украина, марк рютте, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО
Рютте выступил с неожиданным призывом по Украине

NYT: Рютте призвал Украину отложить переговоры до получения новой помощи

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Armin Durgut
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. НАТО предложило Киеву отложить любые мирные переговоры с Москвой, пока Киев не накачают оружием, пишет New York Times со ссылкой на генсека альянса Марка Рютте.

"Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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По мнению Рютте, это нужно для усиления позиции Киева на переговорах.

В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе
Вчера, 08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарк РюттеНАТО
 
 
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