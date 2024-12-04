https://ria.ru/20241204/neft-1987310872.html

В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"

В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба" - РИА Новости, 04.12.2024

В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"

Нефть перестала поступать в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", подтвердил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:29

2024-12-04T13:29

2024-12-04T14:30

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нефть

нефтепровод "дружба"

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ПРАГА, 4 дек — РИА Новости. Нефть перестала поступать в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", подтвердил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек. "Нам известно об этой ситуации, и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами", — сказал он. По "Дружбе" Чехия получает 58 процентов нефти. По словам Влчека, сейчас республика располагает достаточными запасами сырья. "Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов", — сказал он, добавив, что на всякий случай готов предложить правительству вариант с использованием запасов из госрезервов. Представитель госпредприятия Mero — оператора чешской части "Дружбы" — Барбора Пуцова пообещала, что в ближайшее время они опубликуют сообщение о ситуации с поставками нефти.В "Транснефти", в свою очередь, отметили, что поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории идут в штатном режиме.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.В 2023 году прекратилась транспортировка российской нефти в Польшу и Германию. Сейчас по этому маршруту идет нефть из Казахстана. Остальные страны продолжают получать российское сырье по южной ветке трубопровода.В конце ноября в городе Михаловце на востоке Словакии задержали украинца. Власти республики предполагают, что он может быть причастен к группе, вероятно, угрожавшей безопасности критической инфраструктуры, в том числе нефтепровода "Дружба".

https://ria.ru/20241202/vengrija-1986859620.html

https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, чехия, нефть, нефтепровод "дружба"