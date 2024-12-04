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В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба" - РИА Новости, 04.12.2024
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"
Нефть перестала поступать в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", подтвердил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:29
2024-12-04T13:29
2024-12-04T14:30
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нефтепровод "дружба"
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ПРАГА, 4 дек — РИА Новости. Нефть перестала поступать в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", подтвердил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек. "Нам известно об этой ситуации, и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами", — сказал он. По "Дружбе" Чехия получает 58 процентов нефти. По словам Влчека, сейчас республика располагает достаточными запасами сырья. "Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов", — сказал он, добавив, что на всякий случай готов предложить правительству вариант с использованием запасов из госрезервов. Представитель госпредприятия Mero — оператора чешской части "Дружбы" — Барбора Пуцова пообещала, что в ближайшее время они опубликуют сообщение о ситуации с поставками нефти.В "Транснефти", в свою очередь, отметили, что поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории идут в штатном режиме.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии и по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.В 2023 году прекратилась транспортировка российской нефти в Польшу и Германию. Сейчас по этому маршруту идет нефть из Казахстана. Остальные страны продолжают получать российское сырье по южной ветке трубопровода.В конце ноября в городе Михаловце на востоке Словакии задержали украинца. Власти республики предполагают, что он может быть причастен к группе, вероятно, угрожавшей безопасности критической инфраструктуры, в том числе нефтепровода "Дружба".
https://ria.ru/20241202/vengrija-1986859620.html
https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, чехия, нефть, нефтепровод "дружба"
Экономика, Цены на нефть, Чехия, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу "Дружба"
Влчек: в Чехию перестала поступать нефть по южной ветви трубопровода "Дружба"
ПРАГА, 4 дек — РИА Новости. Нефть перестала поступать в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба", подтвердил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек.
"Нам известно об этой ситуации, и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами", — сказал он.
По "Дружбе" Чехия получает 58 процентов нефти.
По словам Влчека, сейчас республика располагает достаточными запасами сырья.
"Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов", — сказал он, добавив, что на всякий случай готов предложить правительству вариант с использованием запасов из госрезервов.
Представитель госпредприятия Mero — оператора чешской части "Дружбы" — Барбора Пуцова пообещала, что в ближайшее время они опубликуют сообщение о ситуации с поставками нефти.
В "Транснефти", в свою очередь, отметили, что поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории идут в штатном режиме.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске
, проходит через Брянск
и затем разветвляется: идет по территории Белоруссии
в направлении Польши
и Германии
и по территории Украины
в направлении Венгрии
, Словакии
, Чехии
.
В 2023 году прекратилась транспортировка российской нефти в Польшу и Германию. Сейчас по этому маршруту идет нефть из Казахстана. Остальные страны продолжают получать российское сырье по южной ветке трубопровода.
В конце ноября в городе Михаловце на востоке Словакии задержали украинца. Власти республики предполагают, что он может быть причастен к группе, вероятно, угрожавшей безопасности критической инфраструктуры, в том числе нефтепровода "Дружба".