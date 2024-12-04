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В НАТО рассказали, когда заработает новое командование по помощи Украине
В НАТО рассказали, когда заработает новое командование по помощи Украине - РИА Новости, 04.12.2024
В НАТО рассказали, когда заработает новое командование по помощи Украине
Новое командование НАТО по координации военной помощи Украине в германском Висбадене должно заработать к концу 2024 года, заявил генсек альянса Марк Рютте. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:18
2024-12-04T15:18
2024-12-04T15:18
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек - Новости. Новое командование НАТО по координации военной помощи Украине в германском Висбадене должно заработать к концу 2024 года, заявил генсек альянса Марк Рютте. "Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по координации поддержки Украины и обучению заработает в полную силу к концу текущего (2024 - ред.) года", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав МИД альянса. Ранее западные СМИ сообщали, что создание этого центра идет с отставанием от графика. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне летом 2024 года утвердили усиление координирующей роли альянса в военной поддержке Украины. Было утверждено также создание специального командования НАТО в Висбадене, которое займется координацией этой помощи. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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В мире, Украина, Висбаден, Россия, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
В НАТО рассказали, когда заработает новое командование по помощи Украине
Рютте заявил, что новое командование НАТО должно заработать к концу 2024 года