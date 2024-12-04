https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987270878.html
Набиуллина рассказала о целях ЦБ по инфляции на 2025 год
Набиуллина рассказала о целях ЦБ по инфляции на 2025 год - РИА Новости, 04.12.2024
Набиуллина рассказала о целях ЦБ по инфляции на 2025 год
Тормозной путь до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:41
2024-12-04T11:41
2024-12-04T11:41
экономика
россия
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тормозной путь до цели по инфляции в России на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Нам нужно снижать инфляцию. И инфляция пока не начала замедляться, и в этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - отметила Набиуллина. Она добавила, что денежно-кредитная политика в России направлена на то, чтобы спрос и предложение сошлись в нужной точке, где будет и ценовая стабильность, и обеспечение устойчивых темпом экономического роста. В этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить схождение в инфляционную спираль, подчеркнула Набиуллина. Как сообщал накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин, траектория инфляции на 2024 год в России сейчас идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ в 8-8,5%. На 25 ноября инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составила 8,78%.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Набиуллина рассказала о целях ЦБ по инфляции на 2025 год
Набиуллина: тормозной путь до цели по инфляции на уровне 4% займет весь 2025 год