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В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму - РИА Новости, 04.12.2024
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06:16 04.12.2024 (обновлено: 16:44 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/moskva-1987227526.html
В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму
В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму - РИА Новости, 04.12.2024
В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму
Менеджера по продажам московской компании "Фрэш Натс", занимающейся торговлей орехами и фруктами, отправили в СИЗО по обвинению в содействии терроризму, следует РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:16
2024-12-04T16:44
происшествия
россия
москва
аресты
терроризм
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Менеджера по продажам московской компании "Фрэш Натс", занимающейся торговлей орехами и фруктами, отправили в СИЗО по обвинению в содействии терроризму, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 января 2025 года", — говорится в материалах. Мужчину обвиняют по статье УК России "Вовлечение людей в террористическую деятельность". Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.Из документов следует, что уголовное дело возбудили 28 ноября. Следствие настаивало на аресте обвиняемого, так как, оставшись на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей и изменить показания.Обвиняемый и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Адвокаты обращали внимание суда на состояние здоровья их подзащитного и ссылались на отсутствие сведений о его причастности к совершению преступления. Согласно картотеке суда, решение об аресте пока не обжаловано. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Фрэш Натс" — оптовая торговля консервированными овощами, фруктами и орехами. Кроме того, компания занимается продажей цветов и растений, молочных и мясных продуктов, бытовых товаров.
https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html
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происшествия, россия, москва, аресты, терроризм
Происшествия, Россия, Москва, аресты, Терроризм
В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму

Суд арестовал московского продавца фруктов, обвиняемого в содействии терроризму

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Менеджера по продажам московской компании "Фрэш Натс", занимающейся торговлей орехами и фруктами, отправили в СИЗО по обвинению в содействии терроризму, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 января 2025 года", — говорится в материалах.
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Мужчину обвиняют по статье УК России "Вовлечение людей в террористическую деятельность". Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
Из документов следует, что уголовное дело возбудили 28 ноября. Следствие настаивало на аресте обвиняемого, так как, оставшись на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей и изменить показания.
Обвиняемый и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Адвокаты обращали внимание суда на состояние здоровья их подзащитного и ссылались на отсутствие сведений о его причастности к совершению преступления. Согласно картотеке суда, решение об аресте пока не обжаловано.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Фрэш Натс" — оптовая торговля консервированными овощами, фруктами и орехами. Кроме того, компания занимается продажей цветов и растений, молочных и мясных продуктов, бытовых товаров.
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