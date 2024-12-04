https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР - РИА Новости, 04.12.2024
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР
Евросоюз разрушительно действует на Молдавию, это уже привело к катастрофической поляризации местного общества, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:33
2024-12-04T09:33
2024-12-04T09:41
в мире
молдавия
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Евросоюз разрушительно действует на Молдавию, это уже привело к катастрофической поляризации местного общества, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, сравнив такое положение с бомбой замедленного действия под фундаментом молдавской государственности. "Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества. Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности", - говорится в сообщении.
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в мире, молдавия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР
СВР: влияние ЕС привело к катастрофической поляризации общества в Молдавии