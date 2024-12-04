https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html

ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР

ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР - РИА Новости, 04.12.2024

ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР

Евросоюз разрушительно действует на Молдавию, это уже привело к катастрофической поляризации местного общества, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:33

2024-12-04T09:33

2024-12-04T09:41

в мире

молдавия

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Евросоюз разрушительно действует на Молдавию, это уже привело к катастрофической поляризации местного общества, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, сравнив такое положение с бомбой замедленного действия под фундаментом молдавской государственности. "Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества. Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970855938.html

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в мире, молдавия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз