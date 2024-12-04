Рейтинг@Mail.ru
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 04.12.2024 (обновлено: 09:41 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР - РИА Новости, 04.12.2024
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР
Евросоюз разрушительно действует на Молдавию, это уже привело к катастрофической поляризации местного общества, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:33
2024-12-04T09:41
в мире
молдавия
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_0:94:2994:1778_1920x0_80_0_0_7ef6ef46cb6bcfd5a8af230111c58e17.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Евросоюз разрушительно действует на Молдавию, это уже привело к катастрофической поляризации местного общества, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, сравнив такое положение с бомбой замедленного действия под фундаментом молдавской государственности. "Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества. Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970855938.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3e809ad1f43b6307095540a1058c64be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР

СВР: влияние ЕС привело к катастрофической поляризации общества в Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Евросоюз разрушительно действует на Молдавию, это уже привело к катастрофической поляризации местного общества, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, сравнив такое положение с бомбой замедленного действия под фундаментом молдавской государственности.
"Разрушительное воздействие Евросоюза на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества. Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности", - говорится в сообщении.
Герб Молдавии на трибуне - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Зона нестабильности". В Молдавии заявили о серьезной угрозе со стороны ЕС
5 сентября, 15:59
 
В миреМолдавияРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала