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В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них

В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них - РИА Новости, 04.12.2024

В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них

МВД Грузии задержало 7 человек за организацию и участие в групповых насильственных акциях в ходе митингов, им грозит до 9 лет тюрьмы, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:32

2024-12-04T19:32

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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. МВД Грузии задержало 7 человек за организацию и участие в групповых насильственных акциях в ходе митингов, им грозит до 9 лет тюрьмы, говорится в заявлении ведомства. "Правоохранители с утра 4 декабря начали следственные мероприятия в Тбилиси и регионах страны... За групповое насилие, организацию и участия в насилии задержаны 7 человек", - отмечено в заявлении МВД. По данным министерства, задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

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