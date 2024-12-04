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В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них - РИА Новости, 04.12.2024
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19:32 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/miting-1987405968.html
В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них
В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них - РИА Новости, 04.12.2024
В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них
МВД Грузии задержало 7 человек за организацию и участие в групповых насильственных акциях в ходе митингов, им грозит до 9 лет тюрьмы, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:32
2024-12-04T19:32
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. МВД Грузии задержало 7 человек за организацию и участие в групповых насильственных акциях в ходе митингов, им грозит до 9 лет тюрьмы, говорится в заявлении ведомства. "Правоохранители с утра 4 декабря начали следственные мероприятия в Тбилиси и регионах страны... За групповое насилие, организацию и участия в насилии задержаны 7 человек", - отмечено в заявлении МВД. По данным министерства, задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Грузии задержали семь человек за организацию митингов и участие в них

МВД Грузии задержало 7 человек за организацию и участие в насильственных акциях

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. МВД Грузии задержало 7 человек за организацию и участие в групповых насильственных акциях в ходе митингов, им грозит до 9 лет тюрьмы, говорится в заявлении ведомства.
"Правоохранители с утра 4 декабря начали следственные мероприятия в Тбилиси и регионах страны... За групповое насилие, организацию и участия в насилии задержаны 7 человек", - отмечено в заявлении МВД.
По данным министерства, задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
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В миреГрузияТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
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