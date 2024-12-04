Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 04.12.2024 (обновлено: 13:46 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/migrant-1987238331.html
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах - РИА Новости, 04.12.2024
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах
Власти Нижегородской области планируют запретить мигрантам работать в здравоохранении, образовании и еще трех десятках сфер деятельности, следует из проекта... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:03
2024-12-04T13:46
нижегородская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978098671_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_9dfdec555780513185af444d73e74646.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Власти Нижегородской области планируют запретить мигрантам работать в здравоохранении, образовании и еще трех десятках сфер деятельности, следует из проекта указа губернатора, опубликованного для общественного обсуждения."Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Нижегородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в документе. В перечень видов деятельности, которые предлагается сделать недоступными для мигрантов, 37 пунктов — от образования, здравоохранения, соцуслуг и культуры до добычи полезных ископаемых, работы курьера, оптовой и розничной торговли, общепита, туризма, финансов и страховании, транспорта. Работодателям дадут три месяца на то, чтобы привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом. Предполагается, что указ вступит в силу с 1 января.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987148052.html
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978098671_231:0:2960:2047_1920x0_80_0_0_10ba13e2488359b95401eb60cd37456c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, общество
Нижегородская область, Общество
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах

Мигрантам могут запретить работать в 37 сферах в Нижегородской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Власти Нижегородской области планируют запретить мигрантам работать в здравоохранении, образовании и еще трех десятках сфер деятельности, следует из проекта указа губернатора, опубликованного для общественного обсуждения.
"Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Нижегородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в документе.
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Верхневолжье мигрантам будет запрещено работать в 82 сферах деятельности
3 декабря, 17:35
В перечень видов деятельности, которые предлагается сделать недоступными для мигрантов, 37 пунктов — от образования, здравоохранения, соцуслуг и культуры до добычи полезных ископаемых, работы курьера, оптовой и розничной торговли, общепита, туризма, финансов и страховании, транспорта.
Работодателям дадут три месяца на то, чтобы привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом. Предполагается, что указ вступит в силу с 1 января.
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Не организовывать кишлаки": глава СПЧ высказался о мигрантах
3 декабря, 14:20
 
Нижегородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала