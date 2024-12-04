https://ria.ru/20241204/migrant-1987238331.html
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах - РИА Новости, 04.12.2024
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах
Власти Нижегородской области планируют запретить мигрантам работать в здравоохранении, образовании и еще трех десятках сфер деятельности, следует из проекта... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:03
2024-12-04T09:03
2024-12-04T13:46
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Власти Нижегородской области планируют запретить мигрантам работать в здравоохранении, образовании и еще трех десятках сфер деятельности, следует из проекта указа губернатора, опубликованного для общественного обсуждения."Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Нижегородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", — говорится в документе. В перечень видов деятельности, которые предлагается сделать недоступными для мигрантов, 37 пунктов — от образования, здравоохранения, соцуслуг и культуры до добычи полезных ископаемых, работы курьера, оптовой и розничной торговли, общепита, туризма, финансов и страховании, транспорта. Работодателям дадут три месяца на то, чтобы привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом. Предполагается, что указ вступит в силу с 1 января.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987148052.html
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нижегородская область, общество
Нижегородская область, Общество
Нижегородские власти хотят запретить мигрантам работать в некоторых сферах
Мигрантам могут запретить работать в 37 сферах в Нижегородской области