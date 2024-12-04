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Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой - РИА Новости, 04.12.2024
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15:38 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/merkel-1987349071.html
Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой
Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой - РИА Новости, 04.12.2024
Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя извинения российского лидера Владимира Путина за эпизод с лабрадором, в интервью телеканалу CNN допустила, что... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:38
2024-12-04T15:38
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя извинения российского лидера Владимира Путина за эпизод с лабрадором, в интервью телеканалу CNN допустила, что президент мог действительно забыть о ее страхе перед собаками, при этом отметила, что все равно считает тот случай ни чем иным, как демонстрацией силы. Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода". В одной из глав бывший канцлер утверждает, что Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Казахстан, Путин рассказал детали встречи с Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу, и еще раз извинился перед экс-канцлером. "Возможно, он забыл об этом (страхе Меркель перед собаками - ред.). Но если вы прочитаете всю историю целиком, тогда (вы уведите, что - ред.) маловероятно, что он ничего не знал об этом... Этому нет другого объяснения. Это буквально маленькая попытка прощупать почву, устойчивость человека, его силу. По сути, это демонстрация силы", - заявила Меркель.Экс-канцлер отметила, что справиться со страхом ей помогла стратегия, используемая британской королевской семьей, - "никогда не объясняй, никогда не жалуйся". Меркель добавила, что в конечном счете, она "пережила" встречу, собака ее не укусила.
https://ria.ru/20241201/merkel-1986719150.html
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в мире, германия, казахстан, ангела меркель, владимир путин
В мире, Германия, Казахстан, Ангела Меркель, Владимир Путин
Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой

Меркель после слов Путина не изменила мнение по эпизоду с собакой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя извинения российского лидера Владимира Путина за эпизод с лабрадором, в интервью телеканалу CNN допустила, что президент мог действительно забыть о ее страхе перед собаками, при этом отметила, что все равно считает тот случай ни чем иным, как демонстрацией силы.
Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода". В одной из глав бывший канцлер утверждает, что Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Казахстан, Путин рассказал детали встречи с Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу, и еще раз извинился перед экс-канцлером.
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"Возможно, он забыл об этом (страхе Меркель перед собаками - ред.). Но если вы прочитаете всю историю целиком, тогда (вы уведите, что - ред.) маловероятно, что он ничего не знал об этом... Этому нет другого объяснения. Это буквально маленькая попытка прощупать почву, устойчивость человека, его силу. По сути, это демонстрация силы", - заявила Меркель.
Экс-канцлер отметила, что справиться со страхом ей помогла стратегия, используемая британской королевской семьей, - "никогда не объясняй, никогда не жалуйся". Меркель добавила, что в конечном счете, она "пережила" встречу, собака ее не укусила.
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