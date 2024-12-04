Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой
Меркель после слов Путина не изменила мнение по эпизоду с собакой
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя извинения российского лидера Владимира Путина за эпизод с лабрадором, в интервью телеканалу CNN допустила, что президент мог действительно забыть о ее страхе перед собаками, при этом отметила, что все равно считает тот случай ни чем иным, как демонстрацией силы.
Ранее Меркель выпустила мемуары под названием "Свобода". В одной из глав бывший канцлер утверждает, что Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Казахстан, Путин рассказал детали встречи с Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу, и еще раз извинился перед экс-канцлером.
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"Возможно, он забыл об этом (страхе Меркель перед собаками - ред.). Но если вы прочитаете всю историю целиком, тогда (вы уведите, что - ред.) маловероятно, что он ничего не знал об этом... Этому нет другого объяснения. Это буквально маленькая попытка прощупать почву, устойчивость человека, его силу. По сути, это демонстрация силы", - заявила Меркель.
Экс-канцлер отметила, что справиться со страхом ей помогла стратегия, используемая британской королевской семьей, - "никогда не объясняй, никогда не жалуйся". Меркель добавила, что в конечном счете, она "пережила" встречу, собака ее не укусила.