https://ria.ru/20241204/medvedev-1987407331.html

Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий

Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий - РИА Новости, 04.12.2024

Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий

Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире сегодня отсутствуют, что требует расширения международного... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:38

2024-12-04T19:38

2024-12-04T19:48

дмитрий медведев

россия

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире сегодня отсутствуют, что требует расширения международного сотрудничества – как минимум на уровне соглашений между отдельными странами, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности."В настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире. Этот вопрос требует расширения международного сотрудничества – как минимум на уровне соглашений между отдельными странами", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241204/medvedev-1987408332.html

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дмитрий медведев, россия, общество