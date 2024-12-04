https://ria.ru/20241204/medvedev-1987407331.html
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий - РИА Новости, 04.12.2024
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий
Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире сегодня отсутствуют, что требует расширения международного... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:38
2024-12-04T19:38
2024-12-04T19:48
дмитрий медведев
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире сегодня отсутствуют, что требует расширения международного сотрудничества – как минимум на уровне соглашений между отдельными странами, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности."В настоящий момент отсутствуют эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире. Этот вопрос требует расширения международного сотрудничества – как минимум на уровне соглашений между отдельными странами", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241204/medvedev-1987408332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, общество
Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий
Медведев заявил, что необходим международный контроль применения биотехнологий