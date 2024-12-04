https://ria.ru/20241204/ledokoly-1987374434.html
Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота
Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота
Россия имеет планы по дальнейшему строительству ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:58
2024-12-04T16:58
2024-12-04T16:58
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия имеет планы по дальнейшему строительству ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас целая программа строительства судов ледового класса и ледоколов. Такого количества ледоколов в мире просто не существует. И в том числе у нас семь уже атомных ледоколов, три-четыре с обычной двигательной установкой и семь - с атомным двигателем. И у нас ещё планы дальнейшего строительства этих ледоколов", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота
Путин: у России есть планы по дальнейшему строительству ледокольного флота
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия имеет планы по дальнейшему строительству ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас целая программа строительства судов ледового класса и ледоколов. Такого количества ледоколов в мире просто не существует. И в том числе у нас семь уже атомных ледоколов, три-четыре с обычной двигательной установкой и семь - с атомным двигателем. И у нас ещё планы дальнейшего строительства этих ледоколов", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".