https://ria.ru/20241204/ledokoly-1987374434.html

Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота

Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о планах по строительству ледокольного флота

Россия имеет планы по дальнейшему строительству ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:58

2024-12-04T16:58

2024-12-04T16:58

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия имеет планы по дальнейшему строительству ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас целая программа строительства судов ледового класса и ледоколов. Такого количества ледоколов в мире просто не существует. И в том числе у нас семь уже атомных ледоколов, три-четыре с обычной двигательной установкой и семь - с атомным двигателем. И у нас ещё планы дальнейшего строительства этих ледоколов", - сказал Путин во время пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20240520/ledokol-1947128099.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, владимир путин