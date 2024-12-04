https://ria.ru/20241204/krutoy-1987225522.html

Психологи раскрыли секрет, который делает людей "крутыми" в глазах других

Психологи раскрыли секрет, который делает людей "крутыми" в глазах других - РИА Новости, 04.12.2024

Психологи раскрыли секрет, который делает людей "крутыми" в глазах других

Ученые Бреанна К. Нгуен, специалист по когнитивным наукам из Йельского университета, и Майкл Принцинг, психолог из Бейлорского университета в совместном... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:10

2024-12-04T06:10

2024-12-04T10:41

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исследование

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые Бреанна К. Нгуен, специалист по когнитивным наукам из Йельского университета, и Майкл Принцинг, психолог из Бейлорского университета в совместном исследовании попытались выяснить, что делает человека по-настоящему "крутым". "Совершенно разные люди, от скромных охранников до свирепых воинов, могут считаться крутыми. В настоящей работе исследовалось, как люди объясняют, что значит быть крутым", — признаются ученые.Ученые обнаружили, что когда люди решают, крут ли кто-то или нет, они учитывают не только внешние физические характеристики человека, но и внутренние. Среди олицетворяющих крутых людей респонденты упоминали Чингисхана, Майка Тайсона, Нельсона Манделу, Малалу Юсуфзай, а также американских морпехов — морских котиков.Опросив более чем две тысячи человек, исследователи пришли к выводу, что "крутость" определяется у большинства внешней мощью, основанной на физических параметрах, и качествами характера — мужеством и моральными установками.В качестве примера приводится американский боксер Майк Тайсон который силен физически и чья внешность даже вызывает страх, а южноамериканский политик и борец с режимом апартеида Нельсон Мандела без выдающихся физических данных являет собой пример невероятного мужества и внутренней силы.Прилагательные, которыми обычно описываются крутые люди, включают такие определения как "не боящийся", "жесткий", "правдивый", "хороший", "уверенный", "храбрый", "желающий", "независимый", "позитивный" и "способный". Ученые также обнаружили: когда люди решают, крут кто-то или нет, они принимают во внимание не только внешнюю жесткость, но и внутреннюю стойкость.Крутизна в поверхностном смысле проявляется во внешней крутизне — например, в высоком росте, суровой внешности или физической силе, в то время как крутизна глубинная — это смелость, стойкость или сила духа, а также сопротивление социальному давлению, нравственные поступки и принятие сложных вызовов.Люди, которых не считают крутыми по внешним параметрам, то есть они выглядят худыми или слабыми — могут "все равно воплощать более глубинную сущность крутизны". В целом крутой человек может обладать как внешними, так и внутренними чертами характера крутыша — это объясняет, почему такие разные люди, как Чингисхан и пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, считаются крутыми по своей сути людьми.По словам исследователей, термин "крутой" изначально мог иметь одно значение, указывающее скорее на негативные черты личности, но со временем смыслы расширились и дополнились положительными качествами.

https://ria.ru/20241204/mozg-1987219886.html

https://ria.ru/20240723/obrazovanie-1961439443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, майк тайсон, нельсон мандела, психология, исследование