https://ria.ru/20241204/krutoy-1987225522.html
Психологи раскрыли секрет, который делает людей "крутыми" в глазах других
Психологи раскрыли секрет, который делает людей "крутыми" в глазах других - РИА Новости, 04.12.2024
Психологи раскрыли секрет, который делает людей "крутыми" в глазах других
Ученые Бреанна К. Нгуен, специалист по когнитивным наукам из Йельского университета, и Майкл Принцинг, психолог из Бейлорского университета в совместном... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:10
2024-12-04T06:10
2024-12-04T10:41
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые Бреанна К. Нгуен, специалист по когнитивным наукам из Йельского университета, и Майкл Принцинг, психолог из Бейлорского университета в совместном исследовании попытались выяснить, что делает человека по-настоящему "крутым". "Совершенно разные люди, от скромных охранников до свирепых воинов, могут считаться крутыми. В настоящей работе исследовалось, как люди объясняют, что значит быть крутым", — признаются ученые.Ученые обнаружили, что когда люди решают, крут ли кто-то или нет, они учитывают не только внешние физические характеристики человека, но и внутренние. Среди олицетворяющих крутых людей респонденты упоминали Чингисхана, Майка Тайсона, Нельсона Манделу, Малалу Юсуфзай, а также американских морпехов — морских котиков.Опросив более чем две тысячи человек, исследователи пришли к выводу, что "крутость" определяется у большинства внешней мощью, основанной на физических параметрах, и качествами характера — мужеством и моральными установками.В качестве примера приводится американский боксер Майк Тайсон который силен физически и чья внешность даже вызывает страх, а южноамериканский политик и борец с режимом апартеида Нельсон Мандела без выдающихся физических данных являет собой пример невероятного мужества и внутренней силы.Прилагательные, которыми обычно описываются крутые люди, включают такие определения как "не боящийся", "жесткий", "правдивый", "хороший", "уверенный", "храбрый", "желающий", "независимый", "позитивный" и "способный". Ученые также обнаружили: когда люди решают, крут кто-то или нет, они принимают во внимание не только внешнюю жесткость, но и внутреннюю стойкость.Крутизна в поверхностном смысле проявляется во внешней крутизне — например, в высоком росте, суровой внешности или физической силе, в то время как крутизна глубинная — это смелость, стойкость или сила духа, а также сопротивление социальному давлению, нравственные поступки и принятие сложных вызовов.Люди, которых не считают крутыми по внешним параметрам, то есть они выглядят худыми или слабыми — могут "все равно воплощать более глубинную сущность крутизны". В целом крутой человек может обладать как внешними, так и внутренними чертами характера крутыша — это объясняет, почему такие разные люди, как Чингисхан и пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, считаются крутыми по своей сути людьми.По словам исследователей, термин "крутой" изначально мог иметь одно значение, указывающее скорее на негативные черты личности, но со временем смыслы расширились и дополнились положительными качествами.
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в мире, майк тайсон, нельсон мандела, психология, исследование
Наука, В мире, Майк Тайсон, Нельсон Мандела, Психология, Исследование
Психологи раскрыли секрет, который делает людей "крутыми" в глазах других
Психологи назвали характерные черты и качестве так называемых крутых людей
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Ученые Бреанна К. Нгуен, специалист по когнитивным наукам из Йельского университета, и Майкл Принцинг, психолог из Бейлорского университета в совместном исследовании
попытались выяснить, что делает человека по-настоящему "крутым".
"Совершенно разные люди, от скромных охранников до свирепых воинов, могут считаться крутыми. В настоящей работе исследовалось, как люди объясняют, что значит быть крутым", — признаются ученые.
Ученые обнаружили, что когда люди решают, крут ли кто-то или нет, они учитывают не только внешние физические характеристики человека, но и внутренние. Среди олицетворяющих крутых людей респонденты упоминали Чингисхана, Майка Тайсона, Нельсона Манделу, Малалу Юсуфзай, а также американских морпехов — морских котиков.
Опросив более чем две тысячи человек, исследователи пришли к выводу, что "крутость" определяется у большинства внешней мощью, основанной на физических параметрах, и качествами характера — мужеством и моральными установками.
В качестве примера приводится американский боксер Майк Тайсон
который силен физически и чья внешность даже вызывает страх, а южноамериканский политик и борец с режимом апартеида Нельсон Мандела
без выдающихся физических данных являет собой пример невероятного мужества и внутренней силы.
Прилагательные, которыми обычно описываются крутые люди, включают такие определения как "не боящийся", "жесткий", "правдивый", "хороший", "уверенный", "храбрый", "желающий", "независимый", "позитивный" и "способный". Ученые также обнаружили: когда люди решают, крут кто-то или нет, они принимают во внимание не только внешнюю жесткость, но и внутреннюю стойкость.
Крутизна в поверхностном смысле проявляется во внешней крутизне — например, в высоком росте, суровой внешности или физической силе, в то время как крутизна глубинная — это смелость, стойкость или сила духа, а также сопротивление социальному давлению, нравственные поступки и принятие сложных вызовов.
Люди, которых не считают крутыми по внешним параметрам, то есть они выглядят худыми или слабыми — могут "все равно воплощать более глубинную сущность крутизны". В целом крутой человек может обладать как внешними, так и внутренними чертами характера крутыша — это объясняет, почему такие разные люди, как Чингисхан и пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, считаются крутыми по своей сути людьми.
По словам исследователей, термин "крутой" изначально мог иметь одно значение, указывающее скорее на негативные черты личности, но со временем смыслы расширились и дополнились положительными качествами.