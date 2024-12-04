https://ria.ru/20241204/kredity-1987255872.html

В России в 2025 году сократятся выдачи розничных кредитов

В России в 2025 году сократятся выдачи розничных кредитов - РИА Новости, 04.12.2024

В России в 2025 году сократятся выдачи розничных кредитов

Банки РФ в 2025 году выдадут на 30% меньше кредитов физлицам, чем в текущем году, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:03

2024-12-04T10:03

2024-12-04T10:05

экономика

россия

общество

втб (банк)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Банки РФ в 2025 году выдадут на 30% меньше кредитов физлицам, чем в текущем году, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза, сообщил ВТБ в рамках 15-го инвестиционного форума "Россия зовет!" "В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы – сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора, скорее, "репетицией" сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам – не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом", – приводятся в сообщении слова заместителя президента – председателя правления банка Георгия Горшкова. ВТБ прогнозирует, что в 2025 году российские банки выдадут около 9,5 триллиона рублей кредитов физлицам. Для сравнения: в текущем году выдачи ожидаются в объеме 13,3 триллиона рублей - на 18% ниже уровня 2023 года. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза. Банк поясняет, что ускорение охлаждения рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся высокие ставки, серьезное ужесточение риск-политики ЦБ РФ (действие макропруденциальных надбавок и макропруденциальных лимитов), а также уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки. В последний раз выдачи банковских кредитов были ниже 10 триллионов рублей еще до 2020 года. При этом объем залоговых кредитов в 2025 году по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование, ожидает ВТБ: выдачи ипотеки могут составить около 4 триллионов рублей против 5 триллионов рублей в уходящем году; выдачи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 года (порядка 2,1–2,3 триллиона рублей); выдачи кредитов наличными достигнут максимум 3,2 триллиона рублей, сократившись на 46%. Существенно замедлятся в следующем году и темпы прироста кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырастет на 14% – до 40 триллионов рублей, то в 2025 году – не более чем на 5%, до 41-42 триллионов.

https://ria.ru/20241203/vtb-1987030205.html

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экономика, россия, общество, втб (банк)