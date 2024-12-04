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Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян - РИА Новости, 04.12.2024
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06:53 04.12.2024 (обновлено: 14:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/koshki-1987229800.html
Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян
Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян - РИА Новости, 04.12.2024
Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян
Кошки стали самыми распространенными питомцами у россиян в этом году, опередив собак, грызунов и рептилий, подсчитали для РИА Новости специалисты компании... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:53
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Кошки стали самыми распространенными питомцами у россиян в этом году, опередив собак, грызунов и рептилий, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Четыре Лапы". "Популярным питомцем среди опрошенных традиционно стала кошка (60 процентов), на втором месте — собаки (58 процентов). Грызуны и рептилии встречаются гораздо реже: пять процентов и два процента соответственно", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян по всей стране. Там также отмечается, что более трети россиян, имеющих питомцев, регулярно посещают общественные заведения вместе с ними. А вот путешествуют вместе с животными 17 процентов респондентов. Если же питомец не едет с хозяином, то чаще всего остается у родственников или друзей, а сервисами вроде отелей для животных пользуются лишь пять процентов россиян. По количеству мест, куда пускают с животными, лидирует Москва. Второе место занимает Санкт-Петербург, а третье делят между собой Екатеринбург и Ростов-на-Дону. При этом более половины владельцев домашних животных признаются, что им не хватает гостиниц, где можно остановиться с питомцем, а еще 48 процентов хотели бы больше мест для выгула в родном городе. При этом эксперты отмечают, что с ростом пет-культуры у россиян активно повышается запрос на общественные места, приспособленные для питомцев. Почти 66 процентов опрошенных считают важным, чтобы рестораны и отели были пет-френдли, но фактическое использование таких услуг (например, размещение в гостиницах для владельцев питомцев) остается низким (31 процент). Это говорит о том, что пока спрос обгоняет предложение, заключили в компании.
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москва, санкт-петербург, екатеринбург, общество
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Общество
Кошки стали самыми популярными питомцами у россиян

"Четыре Лапы": кошки опередили собак в списке популярных питомцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотята
Котята - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Кошки стали самыми распространенными питомцами у россиян в этом году, опередив собак, грызунов и рептилий, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Четыре Лапы".
"Популярным питомцем среди опрошенных традиционно стала кошка (60 процентов), на втором месте — собаки (58 процентов). Грызуны и рептилии встречаются гораздо реже: пять процентов и два процента соответственно", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян по всей стране.
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Там также отмечается, что более трети россиян, имеющих питомцев, регулярно посещают общественные заведения вместе с ними. А вот путешествуют вместе с животными 17 процентов респондентов. Если же питомец не едет с хозяином, то чаще всего остается у родственников или друзей, а сервисами вроде отелей для животных пользуются лишь пять процентов россиян.
По количеству мест, куда пускают с животными, лидирует Москва. Второе место занимает Санкт-Петербург, а третье делят между собой Екатеринбург и Ростов-на-Дону. При этом более половины владельцев домашних животных признаются, что им не хватает гостиниц, где можно остановиться с питомцем, а еще 48 процентов хотели бы больше мест для выгула в родном городе.
При этом эксперты отмечают, что с ростом пет-культуры у россиян активно повышается запрос на общественные места, приспособленные для питомцев. Почти 66 процентов опрошенных считают важным, чтобы рестораны и отели были пет-френдли, но фактическое использование таких услуг (например, размещение в гостиницах для владельцев питомцев) остается низким (31 процент). Это говорит о том, что пока спрос обгоняет предложение, заключили в компании.
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