https://ria.ru/20241204/koreya-1987335085.html

Очевидец рассказал о столкновениях у здания парламента в Сеуле

Очевидец рассказал о столкновениях у здания парламента в Сеуле - РИА Новости, 04.12.2024

Очевидец рассказал о столкновениях у здания парламента в Сеуле

Южнокорейские граждане, собравшиеся у здания парламента в ночь с 3 на 4 декабря, пытались помешать военным и полиции заблокировать депутатам проход в парламент, РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:43

2024-12-04T14:43

2024-12-04T14:43

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южная корея

сеул

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Южнокорейские граждане, собравшиеся у здания парламента в ночь с 3 на 4 декабря, пытались помешать военным и полиции заблокировать депутатам проход в парламент, решительно противостояли проезду военных машин, рассказал РИА Новости очевидец событий. "Сначала черные минивэны пытались проехать следом за военными машинами, на которых были указаны номера 1 и 2, но сотни граждан окружили автомобили и попытались помешать их проникновению на территорию парламента", - рассказал РИА Новости на условиях анонимности житель Сеула, который был на месте событий, когда у главного входа в парламент разворачивалось противостояние полиции, военных и граждан. По словам генерального секретаря парламента Южной Кореи Ким Мин Ги, после объявления о введении военного положения полиция закрыла главные ворота парламента и не пускала законодателей и других парламентских чиновников на территорию комплекса. Затем у парламента приземлились 24 армейских вертолета, которые доставили 230 спецназовцев, еще около 50 военнослужащих проникли на территорию комплекса по земле, перепрыгнув через забор. "Граждане возмущались и начали протестовать против проезда военной техники на территорию парламента. Когда полиция заявила им, что прикосновение к военному транспорту является нарушением, они заявили, что это "угроза гражданам является пособничеством в мятеже" и еще более решительно противостояли попыткам машин проехать", - рассказал собеседник агентства. Также, по его словам, когда тележурналисты и YouTube-блогеры начали снимать военнослужащих в машинах, те стали прятаться и закрывать лица, пытаясь избежать обнародования своих личных данных. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно. Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.

https://ria.ru/20241204/ochevidets-1987258727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее