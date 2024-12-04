https://ria.ru/20241204/koreya-1987262814.html

Посольство дало рекомендации россиянам, находящимся в Сеуле

Посольство дало рекомендации россиянам, находящимся в Сеуле - РИА Новости, 04.12.2024

Посольство дало рекомендации россиянам, находящимся в Сеуле

Угроз массовых беспорядков в Южной Корее, где временно вводилось военное положение, или опасности для жизнедеятельности граждан в настоящее время нет, но... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:43

2024-12-04T10:43

2024-12-04T10:48

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Угроз массовых беспорядков в Южной Корее, где временно вводилось военное положение, или опасности для жизнедеятельности граждан в настоящее время нет, но рекомендуется воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности, заявили в посольстве РФ в Южной Корее.Как отметили в посольстве, после отмены военного положения обстановка в Сеуле, других городах и провинциях Республики Корея нормализовалась. Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры функционируют "в штатном режиме"."Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, в настоящее время не фиксируем", - заявили в посольстве.Вместе с тем в посольстве рекомендовали российским гражданам "внимательно следить" за развитием событий и "воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности".Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны.Оппозиция страны заявила что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмент президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.

https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сеул, южная корея, в мире, обстановка в южной корее, юн сок ель