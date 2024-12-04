https://ria.ru/20241204/koreya-1987242342.html

Кабинет министров Южной Кореи выразил желание уйти в отставку, пишут СМИ

Кабинет министров Южной Кореи выразил желание уйти в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2024

Кабинет министров Южной Кореи выразил желание уйти в отставку, пишут СМИ

Все члены кабинета министров Южной Кореи выразили желание подать в отставку на встрече с премьер-министром Хан Док Су, но решение еще не принято, сообщает... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:21

2024-12-04T09:21

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Все члены кабинета министров Южной Кореи выразили желание подать в отставку на встрече с премьер-министром Хан Док Су, но решение еще не принято, сообщает газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на источники в правящей партии. По информации источников газеты в правящей партии "Гражданская сила", утром 4 декабря дня все министры выразили желание подать в отставку. Также известно, что премьер-министр, руководство правящей партии "Сила народа" и советники президента Юн Сок Ёля соберутся в 14.00 (08.00 мск) в официальной резиденции премьер-министра в районе Чонно в Сеуле для обсуждения ситуации с введением и отменой военного положения. Офис премьер-министра сообщил, что, хотя мнение о подаче отставки всеми членами кабинета было высказано, окончательное решение об отставке ещё не принято. Ожидается, что вопросы о составе кабинета будут решены после встречи в 14:00. Ранее утром все ключевые советники президента — начальник аппарата президента Чон Чжин Сок, директор по политическим вопросам Сон Тхэ Юн, глава национальной безопасности Син Вон Сик, а также другие старшие секретари тоже выразили желание подать в отставку. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны призвала объявила о намерении подать обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии заявили, что будут продвигать импичмент президента. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-04T09:21 true PT0M21S

Обстановка у парламента в Сеуле Обстановка у парламента в Сеуле. 2024-12-04T09:21 true PT1M00S

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее, гражданская сила