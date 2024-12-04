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Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент - РИА Новости, 04.12.2024
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06:29 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/koreja-1987228422.html
Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент
Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент - РИА Новости, 04.12.2024
Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент
Представителям министерства обороны и полиции теперь будет запрещен вход в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи, сообщил в среду генсекретарь... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:29
2024-12-04T06:29
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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Представителям министерства обороны и полиции теперь будет запрещен вход в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи, сообщил в среду генсекретарь парламента Южной Кореи Ким Мин Ги. Чиновник сообщил об этом на пресс-конференции, трансляция велась на сайте парламента страны. "С сегодняшнего дня секретариат парламента решил запретить всем сотрудникам министерства обороны и полиции вход в Национальное собрание. Это срочная мера для защиты безопасности законодателей и обеспечения функционирования Национального собрания", - заявил Ким Мин Ги. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html
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в мире, южная корея, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Обстановка в Южной Корее
Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент

В парламент Южной Кореи запретили вход представителям Минобороны и полиции

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Представителям министерства обороны и полиции теперь будет запрещен вход в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи, сообщил в среду генсекретарь парламента Южной Кореи Ким Мин Ги.
Чиновник сообщил об этом на пресс-конференции, трансляция велась на сайте парламента страны.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи согласился отменить военное положение
3 декабря, 22:32
"С сегодняшнего дня секретариат парламента решил запретить всем сотрудникам министерства обороны и полиции вход в Национальное собрание. Это срочная мера для защиты безопасности законодателей и обеспечения функционирования Национального собрания", - заявил Ким Мин Ги.
Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны.
Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.
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