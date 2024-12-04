https://ria.ru/20241204/koreja-1987228422.html

Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент

Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент - РИА Новости, 04.12.2024

Представителям силовых ведомств Южной Кореи запретили вход в парламент

Представителям министерства обороны и полиции теперь будет запрещен вход в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи, сообщил в среду генсекретарь... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:29

2024-12-04T06:29

2024-12-04T06:29

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южная корея

обстановка в южной корее

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Представителям министерства обороны и полиции теперь будет запрещен вход в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи, сообщил в среду генсекретарь парламента Южной Кореи Ким Мин Ги. Чиновник сообщил об этом на пресс-конференции, трансляция велась на сайте парламента страны. "С сегодняшнего дня секретариат парламента решил запретить всем сотрудникам министерства обороны и полиции вход в Национальное собрание. Это срочная мера для защиты безопасности законодателей и обеспечения функционирования Национального собрания", - заявил Ким Мин Ги. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987202375.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, обстановка в южной корее