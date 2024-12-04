https://ria.ru/20241204/kompanii-1987358289.html

Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу

Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу - РИА Новости, 04.12.2024

Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу

Президент России Владимир Путин предложил подумать над возможностью увязать получение государственной поддержки крупными компаниям с их выходом на биржу. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:04

2024-12-04T16:04

2024-12-04T16:04

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

андрей костин (банкир)

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над возможностью увязать получение государственной поддержки крупными компаниям с их выходом на биржу. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. "Уважаемые коллеги, на что хотел бы еще обратить внимание: сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржи. Вы думаете, что это правильно?" - сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума. Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центр международной торговли