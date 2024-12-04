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Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:04 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kompanii-1987358289.html
Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу
Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу - РИА Новости, 04.12.2024
Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу
Президент России Владимир Путин предложил подумать над возможностью увязать получение государственной поддержки крупными компаниям с их выходом на биржу. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:04
2024-12-04T16:04
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
андрей костин (банкир)
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над возможностью увязать получение государственной поддержки крупными компаниям с их выходом на биржу. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. "Уважаемые коллеги, на что хотел бы еще обратить внимание: сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржи. Вы думаете, что это правильно?" - сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума. Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
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экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир), центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Центр международной торговли
Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу

Путин предложил увязать субсидии и льготы крупным компаниям с выходом на биржу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над возможностью увязать получение государственной поддержки крупными компаниям с их выходом на биржу.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"Уважаемые коллеги, на что хотел бы еще обратить внимание: сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржи. Вы думаете, что это правильно?" - сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)Центр международной торговли
 
 
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