Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с выходом на биржу
Путин предложил увязать субсидии и льготы крупным компаниям с выходом на биржу
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать над возможностью увязать получение государственной поддержки крупными компаниям с их выходом на биржу.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
"Уважаемые коллеги, на что хотел бы еще обратить внимание: сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржи. Вы думаете, что это правильно?" - сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума.
Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
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