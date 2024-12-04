https://ria.ru/20241204/kmsp-1987120964.html

Почти 16 млрд рублей микрозаймов получили бизнесмены через сервис МСП.РФ

Почти 16 млрд рублей микрозаймов получили бизнесмены через сервис МСП.РФ - РИА Новости, 04.12.2024

Почти 16 млрд рублей микрозаймов получили бизнесмены через сервис МСП.РФ

Предприниматели с начала года получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму более 15,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:00

2024-12-04T10:00

2024-12-04T10:00

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Предприниматели с начала года получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму более 15,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Малый и средний бизнес может подать заявку на микрозаем через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" с октября 2023 года."Почти 6,1 тысячи МСП из 82 регионов получили поддержку в виде микрофинансирования через специальный сервис платформы, из которых 1,2 тысячи – начинающие предприниматели. Каждая четвертая выдача из общего объема происходит при помощи МСП.РФ. Цифровизация этой меры поддержки позволяет нам и регионам видеть полностью портрет получателей, анализировать причины отказов и вносить необходимые корректировки", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также добавил, что в настоящее время ежедневно поступает в среднем 56 заявок и заключается договоров более чем на 68 миллионов рублей.По итогам 11 месяцев средний размер микрозайма составил 2,4 миллиона рублей, средний срок кредитования – 2,6 года, а средневзвешенная ставка – 7,4%, что в 3-4 раза меньше ставок при банковском кредитовании.Почти две трети – 64% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 31% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24 % от общего объема микрозаймов, соответственно), а также производства (18%).Лидерами среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ стали Краснодарский край (926 миллионов рублей), Удмуртская Республика (915 миллионов рублей) Иркутская область (868 миллионов рублей), Республика Крым и Республика Татарстан (791 миллион рублей и 769 миллионов рублей, соответственно).Как правило, привлеченное финансирование предприниматели используют для расширения бизнеса. Так, в июне 2024 года начинающий индивидуальный предприниматель Аида Хатыпова из Республики Татарстан получила через сервис на МСП.РФ микрозаем на 5 миллионов рублей по ставке 4,5%. Привлеченные средства были направлены на открытие пекарни под франшизой "Жар Свежар".В Севастополь микрозаем в размере 5 миллионов рублей под 4% годовых привлекло Научно-Исследовательское объединение "Марикультура". Предприятие, которое было создано как небольшой семейный бизнес по разведению устриц, благодаря оказанной поддержке стало развиваться как первый в России питомник устриц из собственных мальков, из которых уже в 2025 году будет выращена первая коммерческая партия.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20241202/msp-1986846827.html

https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html

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экономика, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, корпорация мсп, александр исаевич