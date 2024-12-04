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Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.12.2024
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16:08 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/kitay-1987359747.html
Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море
Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 04.12.2024
Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море
Китай рекомендует Филиппинам немедленно прекратить нарушения и провокации в Южно-Китайском море, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:08
2024-12-04T16:08
в мире
китай
филиппины
южно-китайское море
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай рекомендует Филиппинам немедленно прекратить нарушения и провокации в Южно-Китайском море, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Острова Хуанъянь (риф Скарборо) являются неотъемлемой частью территории Китая. Филиппины направили несколько кораблей береговой охраны и служебных судов, чтобы попытаться вторгнуться в территориальные воды островов Хуанъянь. Китай в соответствии с законом принял необходимые меры для защиты своего территориального суверенитета, а также морских прав и интересов, действуя разумно, законно, профессионально и сдержанно", - заявил Линь Цзянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он добавил, что "Китай рекомендует Филиппинам немедленно прекратить нарушения и провокации, не стоит бросать вызов твердой решимости Китая защищать свои законные права и интересы". В среду официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь заявлял, что суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Он отметил, что "китайская сторона осуществила в их отношении контроль в соответствии с законом и нормативными актами". Позже официальный представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сообщил, что береговая охрана КНР окатила из водомета правительственное судно Филиппин. В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что суда США будут ходить везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20241203/knr-1987028929.html
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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море, Постоянная палата третейского суда
Китай призвал Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

МИД КНР призвал Филиппины немедленно прекратить провокации в Южно-Китайском море

© AP Photo / Andy WongМинистерство иностранных дел Китая в Пекине
Министерство иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Andy Wong
Министерство иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай рекомендует Филиппинам немедленно прекратить нарушения и провокации в Южно-Китайском море, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Острова Хуанъянь (риф Скарборо) являются неотъемлемой частью территории Китая. Филиппины направили несколько кораблей береговой охраны и служебных судов, чтобы попытаться вторгнуться в территориальные воды островов Хуанъянь. Китай в соответствии с законом принял необходимые меры для защиты своего территориального суверенитета, а также морских прав и интересов, действуя разумно, законно, профессионально и сдержанно", - заявил Линь Цзянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
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Он добавил, что "Китай рекомендует Филиппинам немедленно прекратить нарушения и провокации, не стоит бросать вызов твердой решимости Китая защищать свои законные права и интересы".
В среду официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь заявлял, что суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Он отметил, что "китайская сторона осуществила в их отношении контроль в соответствии с законом и нормативными актами". Позже официальный представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сообщил, что береговая охрана КНР окатила из водомета правительственное судно Филиппин.
В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка.
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КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что суда США будут ходить везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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