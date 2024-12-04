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Береговая охрана КНР окатила из водомета филиппинское судно - РИА Новости, 04.12.2024
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05:58 04.12.2024 (обновлено: 14:21 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/kitay-1987226517.html
Береговая охрана КНР окатила из водомета филиппинское судно
Береговая охрана КНР окатила из водомета филиппинское судно - РИА Новости, 04.12.2024
Береговая охрана КНР окатила из водомета филиппинское судно
Береговая охрана КНР окатила из водомета правительственное судно Филиппин, заявил официальный представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла в социальной РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:58
2024-12-04T14:21
в мире
китай
филиппины
южно-китайское море
постоянная палата третейского суда
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Береговая охрана КНР окатила из водомета правительственное судно Филиппин, заявил официальный представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла в социальной сети X. Ранее официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь заявлял, что суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Он отметил, что "китайская сторона осуществила в их отношении контроль в соответствии с законом и нормативными актами". "Около 6.50 (1.50 мск - ред.) (судно береговой охраны КНР) CCG 3302 обстреляло из водомета судно BRP Datu Pagbuaya, целясь прямо в навигационные антенны", - написал Тарриэла. В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20241204/filippiny-1987222259.html
https://ria.ru/20240628/kitay-1956052093.html
китай
филиппины
южно-китайское море
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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море, Постоянная палата третейского суда
Береговая охрана КНР окатила из водомета филиппинское судно

Береговая охрана КНР окатила из водомета филиппинское правительственное судно

© AP Photo / NTF-WPS/Aaron FavilaСудно береговой охраны КНР использует водомёт по филиппинскому судну в Южно-Китайском море. 4 декабря 2024
Судно береговой охраны КНР использует водомёт по филиппинскому судну в Южно-Китайском море. 4 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / NTF-WPS/Aaron Favila
Судно береговой охраны КНР использует водомёт по филиппинскому судну в Южно-Китайском море. 4 декабря 2024
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Береговая охрана КНР окатила из водомета правительственное судно Филиппин, заявил официальный представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла в социальной сети X.
Ранее официальный представитель управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь заявлял, что суда морской полиции Филиппин приблизились к китайским кораблям на опасное расстояние в акватории спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Он отметил, что "китайская сторона осуществила в их отношении контроль в соответствии с законом и нормативными актами".
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Филиппинские суда подошли на опасное расстояние к китайским кораблям
Вчера, 04:52
"Около 6.50 (1.50 мск - ред.) (судно береговой охраны КНР) CCG 3302 обстреляло из водомета судно BRP Datu Pagbuaya, целясь прямо в навигационные антенны", - написал Тарриэла.
В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Китай призвал США прекратить потворствовать провокациям Филиппин
28 июня, 11:33
 
В миреКитайФилиппиныЮжно-Китайское мореПостоянная палата третейского суда
 
 
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