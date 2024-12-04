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Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону - РИА Новости, 04.12.2024
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:37
2024-12-04T08:37
2024-12-04T16:10
такер карлсон
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интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Сейчас оно монтируется и переводится, получилось оно масштабным — более часа, порядка полутора часов. У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте еще чуть-чуть подождем, и я думаю, что через пару дней оно выйдет", — сказала дипломат.По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Беседа получилась интересной, потому что она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, добавила Захарова."Поэтому нужно набраться немножко терпения", — заключила она.Накануне Карлсон объявил, что снова приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД. По его словам, оно получилось "абсолютно захватывающим". Анонс, который журналист опубликовал в соцсети X, набрал более четырех с половиной миллионов просмотров и около пяти тысяч комментариев, а в YouTube — более полумиллиона просмотров.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987219594.html
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Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
2024-12-04T08:37
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Такер Карлсон, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, США, В мире, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону
Захарова назвала интервью Лаврова Такеру Карлсону масштабным