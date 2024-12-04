Рейтинг@Mail.ru
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 04.12.2024 (обновлено: 16:10 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/intervyu-1987235694.html
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону - РИА Новости, 04.12.2024
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:37
2024-12-04T16:10
такер карлсон
россия
мария захарова
сергей лавров
сша
в мире
интервью лаврова такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987241473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8cea2607363fde3d2b0b3e15c3483ea.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.&quot;Сейчас оно монтируется и переводится, получилось оно масштабным — более часа, порядка полутора часов. У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте еще чуть-чуть подождем, и я думаю, что через пару дней оно выйдет&quot;, — сказала дипломат.По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов. Беседа получилась интересной, потому что она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, добавила Захарова."Поэтому нужно набраться немножко терпения", — заключила она.Накануне Карлсон объявил, что снова приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД. По его словам, оно получилось "абсолютно захватывающим". Анонс, который журналист опубликовал в соцсети X, набрал более четырех с половиной миллионов просмотров и около пяти тысяч комментариев, а в YouTube — более полумиллиона просмотров.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987219594.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым
2024-12-04T08:37
true
PT2M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987241473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8134a251c2aca313a90875339c771482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
такер карлсон, россия, мария захарова, сергей лавров, сша, в мире, интервью лаврова такеру карлсону
Такер Карлсон, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, США, В мире, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Захарова раскрыла подробности интервью Лаврова Такеру Карлсону

Захарова назвала интервью Лаврова Такеру Карлсону масштабным

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону длилось около полутора часов, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«

"Сейчас оно монтируется и переводится, получилось оно масштабным — более часа, порядка полутора часов. У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте еще чуть-чуть подождем, и я думаю, что через пару дней оно выйдет", — сказала дипломат.

По ее словам, Лавров задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом c четким обозначением национальных интересов.
Беседа получилась интересной, потому что она была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют сейчас людей и в России, и в США, и во всем мире, добавила Захарова.
"Поэтому нужно набраться немножко терпения", — заключила она.
Накануне Карлсон объявил, что снова приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД. По его словам, оно получилось "абсолютно захватывающим". Анонс, который журналист опубликовал в соцсети X, набрал более четырех с половиной миллионов просмотров и около пяти тысяч комментариев, а в YouTube — более полумиллиона просмотров.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
США фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил Карлсон
Вчера, 03:46
 
Такер КарлсонРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровСШАВ миреИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала