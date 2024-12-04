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Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:10 04.12.2024 (обновлено: 16:24 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/importozameschenie-1987360135.html
Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России
Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России
Ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:10
2024-12-04T16:24
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие, отметил президент России Владимир Путин."За два предыдущих года очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров, начали занимать и занимают активно компании из других стран. И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами, число которых в разы возрастает", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"Он отметил, что ушедшим компаниям просто так вернуться на свои "прежние" места будет достаточно сложно.
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россия, экономика, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России

Путин заявил, что ушедшим компаниям будет сложно вернуться в Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие, отметил президент России Владимир Путин.
«
"За два предыдущих года очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров, начали занимать и занимают активно компании из других стран. И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами, число которых в разы возрастает", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"
Он отметил, что ушедшим компаниям просто так вернуться на свои "прежние" места будет достаточно сложно.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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