https://ria.ru/20241204/importozameschenie-1987360135.html

Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России

Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о высоких темпах импортозамещения в России

Ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:10

2024-12-04T16:10

2024-12-04T16:24

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться, темпы импортозамещения в России высокие, отметил президент России Владимир Путин."За два предыдущих года очень многие ниши, освободившиеся в результате ухода наших европейских партнеров, начали занимать и занимают активно компании из других стран. И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами, число которых в разы возрастает", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"Он отметил, что ушедшим компаниям просто так вернуться на свои "прежние" места будет достаточно сложно.

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

россия

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2024

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россия, экономика, владимир путин