https://ria.ru/20241204/granitsa-1987301889.html

Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы

Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы - РИА Новости, 04.12.2024

Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы

Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков общей границы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского кабмина. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:04

2024-12-04T13:04

2024-12-04T13:04

в мире

киргизия

таджикистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818516394_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_c19c03ead8a008adc87f017fe1a5fd2e.jpg

БИШКЕК, 4 дек - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков общей границы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского кабмина. Сообщается, что в среду в городе Баткене на юге Киргизии состоялась встреча глав спецслужб, сопредседателей правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. "В ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы", - заявили в кабмине. Там уточнили, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20240320/tonnel-1934570327.html

https://ria.ru/20240507/strelba-1944448181.html

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан