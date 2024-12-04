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Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы - РИА Новости, 04.12.2024
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13:04 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/granitsa-1987301889.html
Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы
Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы - РИА Новости, 04.12.2024
Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы
Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков общей границы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского кабмина. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:04
2024-12-04T13:04
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БИШКЕК, 4 дек - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков общей границы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского кабмина. Сообщается, что в среду в городе Баткене на юге Киргизии состоялась встреча глав спецслужб, сопредседателей правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. "В ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы", - заявили в кабмине. Там уточнили, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20240320/tonnel-1934570327.html
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в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы

Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков границы

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКиргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе
Киргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Киргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 дек - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков общей границы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского кабмина.
Сообщается, что в среду в городе Баткене на юге Киргизии состоялась встреча глав спецслужб, сопредседателей правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.
Тоннель для контрабанды длиной 350 метров на киргизско-узбекской границе. 20 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды
20 марта, 21:39
"В ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы", - заявили в кабмине.
Там уточнили, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами.
Киргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой
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