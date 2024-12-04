Киргизия и Таджикистан завершили описание спорных участков границы
Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков границы
© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКиргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе
© Sputnik / Игорь Егоров
Киргизский военнослужащий на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 дек - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан полностью завершили описание спорных участков общей границы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского кабмина.
Сообщается, что в среду в городе Баткене на юге Киргизии состоялась встреча глав спецслужб, сопредседателей правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.
"В ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы и дали поручения рабочим группам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы", - заявили в кабмине.
Там уточнили, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Граница Киргизии и Таджикистана протяженностью почти в тысячу километров периодически становилась зоной серьезных конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причиной были неделимитированные участки, где невозможно было точно определить, как пролегает граница между государствами.